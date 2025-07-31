إبن الفنان ابراهيم مرعشلي يُهاجم سلاف فواخرجي: يلي استحوا ماتوا

تحدّث الممثل نجل الفنان الراحل عن الممثلة السوريّة ، وقال "بدها ترجع تحبب الناس بالنظام السوريّ السابق؟ يلي استحوا ماتوا".

وأضاف أنّ لسلاف دوافع، كيّ تقوم في 4 مقابلات بالحديث عن النظام السوريّ السابق".