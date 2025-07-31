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فنون ومشاهير
إبن الفنان ابراهيم مرعشلي يُهاجم سلاف فواخرجي: يلي استحوا ماتوا
Lebanon 24
31-07-2025
|
13:51
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تحدّث الممثل
طارق مرعشلي
نجل الفنان الراحل
ابراهيم مرعشلي
عن الممثلة السوريّة
سلاف فواخرجي
، وقال "بدها ترجع تحبب الناس بالنظام السوريّ السابق؟ يلي استحوا ماتوا".
وأضاف
مرعشلي
أنّ لسلاف دوافع، كيّ تقوم في 4 مقابلات بالحديث عن النظام السوريّ السابق".
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A post shared by ltvmain (@ltvmain)
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