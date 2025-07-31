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فنون ومشاهير

إبن الفنان ابراهيم مرعشلي يُهاجم سلاف فواخرجي: يلي استحوا ماتوا

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:51
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تحدّث الممثل طارق مرعشلي نجل الفنان الراحل ابراهيم مرعشلي عن الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي، وقال "بدها ترجع تحبب الناس بالنظام السوريّ السابق؟ يلي استحوا ماتوا".
 
 
وأضاف مرعشلي أنّ لسلاف دوافع، كيّ تقوم في 4 مقابلات بالحديث عن النظام السوريّ السابق". 
 
 
 
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