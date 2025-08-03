أُصيبت بالصلع بسبب خطأ طبي.. فنانة تثير قلق جمهورها وهذا ما أعلنته (صور)

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أثارت الفنانة الشابة قلق كل محبيها ومتابعيها، وذلك بعد إعلانها عن إصابتها بتساقط شعرها بشكل كبير، وشاركت صورة ومنشوراً، أظهر شعرها وهو يبدو خفيفاً جداً وفقد كثافته، الأمر الذي أثار التعاطف مع حالتها من قبِل جماهيرها.وهددت الفنانة رحمة حسن من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك بعد تساقط شعرها بشكل كبير، وقالت خلال المنشور: "من هنا ورايح أي مكان أو عيادة أو منتج أو أي حاجة أكون بشتري أو بعمل خدمة فيها أو تكون الخدمة حقيقي سيئة أو تسبب لي أي أذى جسدي أو نفسي أو أي نوع من الأذى، هقول وهروح أشتكي وهقدم بلاغات ومش هسكت عن حقي تاني أبداً".وأكملت: "لأن كل مرة بسكت ومش بقول الخدمات المقدمة بتكون أسوأ ألف مرة ودا بيسبب أذى ليا كبير، وأنا مش هسامح أبداً أبداً تاني إن يحصلي حاجة وحشة بسبب خدمات المفروض إنها تحسن من حياتي مش تبوظها".وفي منشور آخر كشفت رحمة حسن أنها تعاني في الفترة الحالية من حالة نفسية سيئة، وذلك نتيجة معاناتها من سقوط شعرها، ونشرت رحمة صورة لشعرها، وعلقت عليها قائلة: "ده شعري وده اللي أنا بواجهه كل يوم.. بقالي سنتين على الحال ده.. صحتي الحمد لله كويسة، بس قلبي مكسور وعندي توتر وضغط طول الوقت".وتابعت رحمة حسن: "بقيت مش قادرة أعمل أي حاجة بسبب اللي بيحصل ده... إنتو مش متخيلين أنا تعبانة قد إيه.. عمري ما كنت ببان كده، بس قررت أشارك.. ومش هحذف البوست ده، غير لما أكون بجد كويسة".وروت رحمة حسن القصة كاملة لبداية معاناتها حيث قالت: "شعري ابتدا يقع من الجذور ويقع اكتر بعد ما رحت عيادة والمفروض انه افضل حاجة موجودة.. كشفت وعملت التحليل المطلوبة كلها، كان شعري عادي خفيف تعبان لكن مش بيقع بيقع كام شعرة عادي! بعد ما روحت وعملت التحليل الدكتورة قالتلي كلها تمام ممكن بس الحديد نازل شويا! ممكن ناخد حديد.. وهنعمل بلازم من دمك يعني حاجة كويسة وأمان ميه في المية! اوكي . طبعا".وأكملت: "المهم روحت وسألتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! الضغط بتاعك إيه! قولت مش عارفة! قالتلي طيب المهم عملت اللازم ووميزوثاربي!!!! مش بلازمة بس! الكارثة انه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي! وطبعا انا معرفتش غير لما روحت البيت لأن كان ضربات قلبي غريبة وحسا اني تعبانة ودماغي ثقيلة.. بشوف الفاتورة لقيته انها حططتلي مينوكسيديل بدون ما ترجعلي الأول وانا كنت بس مفروض اعمل بلازمة فقط من دمي.. بس". (سيدتي)