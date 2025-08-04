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فنون ومشاهير

كان غاضباً ومنزعجاً.. هذا ما حصل قبل كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي التي أدت لوفاة شخص

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:28
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بعد حادث الانفجار الذي وقع في حفل الفنان المصري محمد رمضان في الساحل الشمالي والذي أدى إلى وفاة شخي وإصابة آخرين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل. 
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وظهر في المقطع المتداول رمضان في حفله الذي أقيم في منطقة بورتو غولف، وهو غاضب ومنزعج من فني الصوت بسبب انقطاع الصوت المتكرر خلال التحضيرات، وأخذ يصيح في وجهه قائلاً: "بلدي.. أوعى تعمل كدا تاني، وأشار بعدها إلى الجمهور الحاضر وهو يخاطب فني الصوت قائلاً: "هؤلاء مصريون".

وبدا رمضان في غاية العصبية ولم يتمالك أعصابه، فشتم الفني أمام الجميع، وطالبه بألا يستمع إلى أي تعليمات تأتيه من أي شخص آخر، احتراماً للجمهور، ثم طلب من التقني تغيير الجهاز الخاص بالصوت، حتى لا تتوقف تحضيرات الحفل مرة أخرى، بعد أن توقف مرتين في غضون دقائق قليلة بسبب مشاكل تقنية في الصوت.(لها)
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