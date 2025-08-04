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فنون ومشاهير
كان غاضباً ومنزعجاً.. هذا ما حصل قبل كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي التي أدت لوفاة شخص
Lebanon 24
04-08-2025
|
02:28
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بعد حادث الانفجار الذي وقع في حفل الفنان
المصري محمد
رمضان
في
الساحل الشمالي
والذي أدى إلى وفاة شخي وإصابة آخرين، تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو من الحفل.
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وظهر في المقطع المتداول رمضان في حفله الذي أقيم في منطقة بورتو غولف، وهو غاضب ومنزعج من فني الصوت بسبب انقطاع الصوت المتكرر خلال التحضيرات، وأخذ يصيح في وجهه قائلاً: "بلدي.. أوعى تعمل كدا تاني، وأشار بعدها إلى الجمهور الحاضر وهو يخاطب فني الصوت قائلاً: "هؤلاء مصريون".
وبدا رمضان في غاية العصبية ولم يتمالك أعصابه، فشتم الفني أمام الجميع، وطالبه بألا يستمع إلى أي تعليمات تأتيه من أي
شخص آخر
، احتراماً للجمهور، ثم طلب من التقني تغيير الجهاز الخاص بالصوت، حتى لا تتوقف تحضيرات الحفل مرة أخرى، بعد أن توقف مرتين في غضون دقائق قليلة بسبب مشاكل تقنية في الصوت.(لها)
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