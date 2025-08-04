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فنون ومشاهير

تم حقنها بمادة "مينوكسيديل".. بعد إصابتها بالصلع فنانة شهيرة تكشف تطورات قضيتها

Lebanon 24
04-08-2025 | 03:40
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كشفت الفنانة المصرية رحمة حسن عن تطورات أزمة إصابتها بالصلع نتيجة خطأ طبي في إحدى العيادات، مؤكدة أن العيادة تواصلت معها وقدمت لها الاعتذار عما حدث وأنهم طلبوا منها أن تزورهم في العيادة مرة أخرى لإصلاح الخطأ، معلنة رفضها الاعتذار الذي تقدمت به العيادة المسؤولة عن تدهور حالتها الصحية وسقوط شعرها بشكل كبير، مؤكدة أنها لن تسامح، ووصفت ما حدث بأنه "انعدام كامل للضمير المهني".
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وروت رحمة في منشور على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أن العيادة تواصلت معها عقب نشرها منشورًا حول الواقعة، وقالت: "العيادة كلمتني بعد البوست، وأنا رديت لأنني إنسانة محترمة؛ قالوا آسفين وعايزينك تيجي، وهنتواصل بكرة، وكل الكلام ده علشان ما اشتكيش".

وأضافت: "سألوني ليه ما اتكلمتش من الأول؟ قلت إنّي بعتلهم بعدها بشهر، ووعدوني بالرد لكن محدش كلمني؛ نفس السيناريو اتكرر، وده دليل على انعدام الضمير المهني".

وأوضحت رحمة أنها لا تهاجم أحدًا، بل تسعى للتوعية قائلة: "مش الهدف الهجوم، بس نفسي اللي حصل لي ما يحصلش لحد تاني؛ كل حاجة هتكون كويسة إن شاء الله، وأتمنى يكون في مصر أطباء أكفاء؛ وبعتذر إني مش برد على الصحافة أو القنوات، بس أنا دايمًا مشاركتي بدافع الحب والتوعية والإحساس بالمسؤولية.

وأكدت رحمة موقفها الحازم قائلة: "مش مسمحاهم أبدًا، لا العيادة ولا الدكتورة المسؤولة، ومش هقبل اعتذارهم، لأنه ببساطة مش هيغير اللي حصل، ولا هيرجع شعري تاني بين يوم وليلة".
 
 
 
 
وكانت رحمة قد كشفت سابقًا تفاصيل الواقعة التي بدأت عندما قصدت عيادة تجميل في منطقة الزمالك لإجراء جلسات بلازما لشعرها، لكن الطبيبة دون علمها قامت بحقن مادة "مينوكسيديل"، ما أدى الى تساقط شعرها بشكل كبير، وظهور علامات واضحة للصلع.(لها)

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