30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تم حقنها بمادة "مينوكسيديل".. بعد إصابتها بالصلع فنانة شهيرة تكشف تطورات قضيتها
Lebanon 24
04-08-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
رحمة حسن
عن تطورات أزمة إصابتها بالصلع نتيجة خطأ طبي في إحدى العيادات، مؤكدة أن العيادة تواصلت معها وقدمت لها الاعتذار عما حدث وأنهم طلبوا منها أن تزورهم في العيادة مرة أخرى لإصلاح الخطأ، معلنة رفضها الاعتذار الذي تقدمت به العيادة المسؤولة عن تدهور حالتها الصحية وسقوط شعرها بشكل كبير، مؤكدة أنها لن تسامح، ووصفت ما حدث بأنه "انعدام كامل للضمير المهني".
Advertisement
وروت رحمة في منشور على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أن العيادة تواصلت معها عقب نشرها منشورًا حول الواقعة، وقالت: "العيادة كلمتني بعد البوست، وأنا رديت لأنني إنسانة محترمة؛ قالوا آسفين وعايزينك
تيجي
، وهنتواصل بكرة، وكل الكلام ده علشان ما اشتكيش".
وأضافت: "سألوني ليه ما اتكلمتش من الأول؟ قلت إنّي بعتلهم بعدها بشهر، ووعدوني بالرد لكن محدش كلمني؛ نفس السيناريو اتكرر، وده دليل على انعدام الضمير المهني".
وأوضحت رحمة أنها لا تهاجم أحدًا، بل تسعى للتوعية قائلة: "مش الهدف الهجوم، بس نفسي اللي حصل لي ما يحصلش لحد تاني؛ كل حاجة هتكون كويسة إن شاء الله، وأتمنى يكون في مصر أطباء أكفاء؛ وبعتذر إني مش برد على الصحافة أو القنوات، بس أنا دايمًا مشاركتي بدافع الحب والتوعية والإحساس بالمسؤولية.
وأكدت رحمة موقفها الحازم قائلة: "مش مسمحاهم أبدًا، لا العيادة ولا الدكتورة المسؤولة، ومش هقبل اعتذارهم، لأنه ببساطة مش هيغير اللي حصل، ولا هيرجع شعري تاني بين
يوم وليلة
".
وكانت رحمة قد كشفت سابقًا تفاصيل الواقعة التي بدأت عندما قصدت عيادة تجميل في منطقة
الزمالك
لإجراء جلسات بلازما لشعرها، لكن الطبيبة دون علمها قامت بحقن مادة "مينوكسيديل"، ما أدى الى تساقط شعرها بشكل كبير، وظهور علامات واضحة للصلع.(لها)
مواضيع ذات صلة
أُصيبت بالصلع بسبب خطأ طبي.. فنانة تثير قلق جمهورها وهذا ما أعلنته (صور)
Lebanon 24
أُصيبت بالصلع بسبب خطأ طبي.. فنانة تثير قلق جمهورها وهذا ما أعلنته (صور)
04/08/2025 12:40:04
04/08/2025 12:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
04/08/2025 12:40:04
04/08/2025 12:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وقعت عن السلالم خلال مراسم عزاء.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة وهذه تطورات حالتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
وقعت عن السلالم خلال مراسم عزاء.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة وهذه تطورات حالتها الصحية (صورة)
04/08/2025 12:40:04
04/08/2025 12:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية: القبض على فنانة ومذيعة شهيرة بحوزتها مواد مخدرة.. اعترفت سابقا أنها "لقيطة" (صورة)
Lebanon 24
فضيحة مدوية: القبض على فنانة ومذيعة شهيرة بحوزتها مواد مخدرة.. اعترفت سابقا أنها "لقيطة" (صورة)
04/08/2025 12:40:04
04/08/2025 12:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتقلت للعيش في مصر.. ممثلة لبنانية تقف إلى جانب نجم مصري في فيلم "سفاح التجمع"
Lebanon 24
انتقلت للعيش في مصر.. ممثلة لبنانية تقف إلى جانب نجم مصري في فيلم "سفاح التجمع"
04:46 | 2025-08-04
04/08/2025 04:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
Lebanon 24
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
04:36 | 2025-08-04
04/08/2025 04:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تسكن في الحي الذي يضم منزل الأسد.. تفاصيل جديدة عن الفنانة ديالا الوادي التي قُتلت خنقاً في دمشق
Lebanon 24
كانت تسكن في الحي الذي يضم منزل الأسد.. تفاصيل جديدة عن الفنانة ديالا الوادي التي قُتلت خنقاً في دمشق
04:17 | 2025-08-04
04/08/2025 04:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
Lebanon 24
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
03:52 | 2025-08-04
04/08/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تتناول 70 حبة فيتامين.. أصالة تكشف سر مناعتها القوية وتُعايد ابنتها بعيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
تتناول 70 حبة فيتامين.. أصالة تكشف سر مناعتها القوية وتُعايد ابنتها بعيد ميلادها (فيديو)
03:17 | 2025-08-04
04/08/2025 03:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
07:30 | 2025-08-03
03/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
11:30 | 2025-08-03
03/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
11:00 | 2025-08-03
03/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
09:40 | 2025-08-03
03/08/2025 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:46 | 2025-08-04
انتقلت للعيش في مصر.. ممثلة لبنانية تقف إلى جانب نجم مصري في فيلم "سفاح التجمع"
04:36 | 2025-08-04
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
04:17 | 2025-08-04
كانت تسكن في الحي الذي يضم منزل الأسد.. تفاصيل جديدة عن الفنانة ديالا الوادي التي قُتلت خنقاً في دمشق
03:52 | 2025-08-04
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
03:17 | 2025-08-04
تتناول 70 حبة فيتامين.. أصالة تكشف سر مناعتها القوية وتُعايد ابنتها بعيد ميلادها (فيديو)
02:57 | 2025-08-04
تعرّض لجلطة دماغية مُفاجئة على المسرح.. هذا ما حلّ بالفنان العربي الشهير (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 12:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 12:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 12:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24