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فنون ومشاهير

النيابة العامة أصدرت حكمها بحقّ أحمد السقا... ماذا قرّرت بشأن دعوى طليقته؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 09:23
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أصدرت النيابة العامة في الشيخ زايد في مصر، قراراً بتغريم الفنان المصريّ أحمد السقا 200 جنيه، بعدما اتّهمته طليقته مهاء الصغير بالإعتداء عليها، داخل مجمع سكنيّ شهير.
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وكشف مصدر قضائي أنّ "النيابة العامة، رأتّ أنّ الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى جلسة محاكمة أمام القاضي". (العربية)
 
 
 
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