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فنون ومشاهير
النيابة العامة أصدرت حكمها بحقّ أحمد السقا... ماذا قرّرت بشأن دعوى طليقته؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
09:23
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أصدرت
النيابة العامة
في الشيخ
زايد
في مصر، قراراً بتغريم الفنان المصريّ
أحمد السقا
200 جنيه
، بعدما اتّهمته طليقته مهاء الصغير بالإعتداء عليها، داخل مجمع سكنيّ شهير.
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وكشف مصدر قضائي أنّ "
النيابة
العامة، رأتّ أنّ الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى جلسة محاكمة أمام القاضي". (العربية)
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