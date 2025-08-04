النيابة العامة أصدرت حكمها بحقّ أحمد السقا... ماذا قرّرت بشأن دعوى طليقته؟

أصدرت في الشيخ في مصر، قراراً بتغريم الفنان المصريّ ، بعدما اتّهمته طليقته مهاء الصغير بالإعتداء عليها، داخل مجمع سكنيّ شهير.

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وكشف مصدر قضائي أنّ " العامة، رأتّ أنّ الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى جلسة محاكمة أمام القاضي". (العربية)