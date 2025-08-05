تحولت الى ترند.. ناصيف زيتون نجم مواقع التواصل الاجتماعي باغنية "لا تهزي كبوش التوتي"

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تحوّلت أغنية "لا تهزّي كبوش التوتي" إلى ترند على "تيك توك" و"ميتا"، بعد انتشار مقطع قديم للنجم وهو يغنّيها في أحد البرامج التلفزيونيّة قبل أكثر من 6 سنوات.ورافقت الأغنية الأصليّة، التي طرحها الموسيقار الراحل عام 1979، الأجيال واحتفظت بمكانتها في أرشيفه الفنيّ، وها هي تعود اليوم لتلفت الأنظار من جديد مرفقةً بفيديوهاتٍ راقصة وتحدّيات اجتاحت .وقدّم زيتون الأغنية بأسلوبه الخاص وبلمسة شبابيّة ساعدت في انتشارها بشكل واسع، مع حرصه على المحافظة على طابعها الأصيل الذي أحبّه الجمهور منذ عقود.