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فنون ومشاهير

تحولت الى ترند.. ناصيف زيتون نجم مواقع التواصل الاجتماعي باغنية "لا تهزي كبوش التوتي"

Lebanon 24
05-08-2025 | 01:20
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تحوّلت أغنية "لا تهزّي كبوش التوتي" إلى ترند على "تيك توك" و"ميتا"، بعد انتشار مقطع قديم للنجم ناصيف زيتون وهو يغنّيها في أحد البرامج التلفزيونيّة قبل أكثر من 6 سنوات.
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ورافقت الأغنية الأصليّة، التي طرحها الموسيقار الراحل ملحم بركات عام 1979، الأجيال واحتفظت بمكانتها في أرشيفه الفنيّ، وها هي تعود اليوم لتلفت الأنظار من جديد مرفقةً بفيديوهاتٍ راقصة وتحدّيات اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم ناصيف زيتون الأغنية بأسلوبه الخاص وبلمسة شبابيّة ساعدت في انتشارها بشكل واسع، مع حرصه على المحافظة على طابعها الأصيل الذي أحبّه الجمهور منذ عقود.
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