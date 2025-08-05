"بيضي وشنا".. هكذا دعم الشامي بيسان اسماعيل قبل حفلها

تستعد الفنانة بيسان لإحياء أولى حفلاتها الغنائية المباشرة مساء الجمعة 9 آب 2025 على مسرح " هول"، في أول ظهور رسمي لها أمام جمهورها اللبناني، وسط تفاعل كبير من محبيها ومتابعيها.

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حظيت بيسان بدعم الفنان السوري ، المعروف بـ" "، الذي نشر مقطعًا ترويجياً للحفل عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً: موفقة بيسو بحفلتك، بيضيلنا وشنا وشدي حيلك.. ولاد بلدك معك.



لاقى هذا الدعم صدى واسعاً بين المتابعين، الذين أشادوا بروح التشجيع المتبادل بين الفنانين الشباب.