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فنون ومشاهير

"بيضي وشنا".. هكذا دعم الشامي بيسان اسماعيل قبل حفلها

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:27
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تستعد الفنانة بيسان إسماعيل لإحياء أولى حفلاتها الغنائية المباشرة مساء الجمعة 9 آب 2025 على مسرح "بيروت هول"، في أول ظهور رسمي لها أمام جمهورها اللبناني، وسط تفاعل كبير من محبيها ومتابعيها.
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حظيت بيسان بدعم الفنان السوري عبد الرحمن فواز، المعروف بـ"الشامي"، الذي نشر مقطعًا ترويجياً للحفل عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً: موفقة بيسو بحفلتك، بيضيلنا وشنا وشدي حيلك.. ولاد بلدك معك.

لاقى هذا الدعم صدى واسعاً بين المتابعين، الذين أشادوا بروح التشجيع المتبادل بين الفنانين الشباب.
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