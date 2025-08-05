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فنون ومشاهير

أُغمِيَ عليه... نقل فنان شهير إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:38
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نُقِلَ الفنان المصريّ محمد صبحي إلى المستشفى، بعد تعرّضه للإغماء بسبب الإجهاد الشديد.
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وفي هذا السياق، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إنّ الحالة الصحية لصبحي جيّدة، وخضع لفحوصات داخل المستشفى.
 
 
 
محمد صبحي - ويكيبيديا
 
 
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