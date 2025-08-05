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فنون ومشاهير
أُغمِيَ عليه... نقل فنان شهير إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
05-08-2025
|
08:38
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نُقِلَ الفنان المصريّ
محمد صبحي
إلى المستشفى، بعد تعرّضه للإغماء بسبب الإجهاد الشديد.
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وفي هذا السياق، قال
نقيب المهن التمثيلية
أشرف زكي
، إنّ الحالة الصحية لصبحي جيّدة، وخضع لفحوصات داخل المستشفى.
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