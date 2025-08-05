أُغمِيَ عليه... نقل فنان شهير إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ

نُقِلَ الفنان المصريّ إلى المستشفى، بعد تعرّضه للإغماء بسبب الإجهاد الشديد.

وفي هذا السياق، قال نقيب المهن التمثيلية ، إنّ الحالة الصحية لصبحي جيّدة، وخضع لفحوصات داخل المستشفى.