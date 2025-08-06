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فنون ومشاهير
مُفاجأة بشأن زوجة الجاني.. الكشف عن المسروقات التي أدت لمقتل الفنانة ديالا الوادي داخل منزلها في دمشق (صور)
Lebanon 24
06-08-2025
|
02:02
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كشفت
وزارة الداخلية
السورية
عن المقتنيات التي تمت سرقتها خلال عملية السطو المسلح على منزل الفنانة ديالا الوادي والتي أدت إلى مقتلها خنقاً.
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وبعد إعلان الأمن السوري بأنه أمسك بالجاني، أعاد الأخير تمثيل الجريمة التي ارتكبها في حي "المالكي" في العاصمة
دمشق
، وراحت ضحيتها ابنة الموسيقار
العراقي
المعروف صلحي الوادي، مؤسس "المعهد العالي للموسيقى" و"الأوركسترا السيمفونية الوطنية"، وأستعادوا المسروقات.
ونشرت وزارة الداخلية عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع للمتهم بجريمة القتل والسطو المسلح، الذي تعاون مع زوجته التي تعمل كمدبرة منزل لدى الفنانة الراحلة، في ارتكاب الجريمة، حسب اعترافاته.
وتبين من الصور طبيعة المسروقات، والتي كانت عبارة عن عدد من الهواتف الذكية، والسكاكين، والساعات، والمجوهرات الخاصة بالضحية، ومبالغ مالية ورقية ومعدنية، إلى جانب جواز سفر ومستندات أخرى لم تتضح طبيعتها.
وأكدت الداخلية السورية، أن التحقيقات في الجريمة لا تزال جارية لمعرفة ملابساتها الكاملة، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى
القضاء
المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكانت الفنانة ديالا الوادي قد قتلت خنقاً، على يد شخص طاردها ثم اقتحم منزلها بغرض السرقة، قبل أن يفر بها هارباً، ولكن بعد مراقبة الكاميرات تمكنت السلطات الأمنية من القبض عليه بعد أقل من 24 ساعة.
وتحمل الفنانة الراحلة الجنسية
البريطانية
وهي تقيم في حي المالكي بدمشق. والدها الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، أحد أبرز المؤثرين في تطوير الموسيقى الأكاديمية في
سوريا
. اختارت ديالا المسرح والفن الدرامي، وتخرجت عام 1986 في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت ضمن دفعة من الأسماء اللامعة في تاريخ الدراما السورية مثل: حاتم علي، غسان مسعود، عارف
الطويل
، ماهر
صليبي
، دلع الرحبي، ميادة ديب، وفؤاد حسن.(لها)
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