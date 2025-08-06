Advertisement

فنون ومشاهير

"إنا لله وإنا إليه راجعون".. الحزن يعود لعائلة الراحل عامر منيب

Lebanon 24
06-08-2025
توفيت أمينة منيب، شقيقة الفنان الراحل عامر منيب اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنته ابنة النجم المصري.
وأعلنت مريم، إبنة الراحل الخبر الحزين من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، نعت من خلاله عمتها وطلبت من الجميع الدعاء للفقيدة، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية السيدة أمينة منيب.. اسألكم الفاتحة والدعاء".
 
 
 
