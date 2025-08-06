"إنا لله وإنا إليه راجعون".. الحزن يعود لعائلة الراحل عامر منيب

Advertisement

توفيت أمينة منيب، شقيقة الفنان الراحل اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنته ابنة النجم المصري.وأعلنت مريم، إبنة الراحل الخبر الحزين من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة على ، نعت من خلاله عمتها وطلبت من الجميع الدعاء للفقيدة، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية منيب.. اسألكم الفاتحة والدعاء".