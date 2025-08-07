Advertisement

فنون ومشاهير

أنباء عن دخول داليدا خليل القفص الذهبي قريباً.. وهذه هوية عريسها

Lebanon 24
07-08-2025 | 04:03
Doc-P-1401705-638901614546341817.jpg
Doc-P-1401705-638901614546341817.jpg photos 0
كشفت إحدى الصفحات على تطبيق انستغرام ان الممثلة داليدا خليل ستتزوج قريبا من رجل أعمال لبناني مُقيم في دبي.
وداليدا التي غابت في السنوات الأخيرة عن الأعمال الدرامية، انتقلت قبل فترة إلى دبي حيث استقرت وبدأت القيام بعروض استعراضية في أحد أماكن السهر الشهيرة في المدينة.

وطبعا سنكتشف في الأيام المُقبلة ما إذا كان الخبر صحيحاً. 
 
