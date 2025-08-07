أنباء عن دخول داليدا خليل القفص الذهبي قريباً.. وهذه هوية عريسها

Advertisement

كشفت إحدى الصفحات على تطبيق ان الممثلة ستتزوج قريبا من رجل أعمال لبناني مُقيم في دبي.وداليدا التي غابت في السنوات الأخيرة عن الأعمال الدرامية، انتقلت قبل فترة إلى دبي حيث استقرت وبدأت القيام بعروض استعراضية في أحد أماكن السهر الشهيرة في المدينة.وطبعا سنكتشف في الأيام المُقبلة ما إذا كان الخبر صحيحاً.