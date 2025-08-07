ممثل لبنانيّ يتحدّث عن زوجته: "عشنا مساكنة 10 سنين وهي أكبر مني"

تحدّث الممثل سعيد سرحان عن تجربة المساكنة التي عاشها، وقال "هيك تعرفت على المرأة يلي تزوجتها بعدين، عشنا 10 سنين مع بعض".

وأضاف: "عشنا بجغرافيا بتتقل هيدا الشي، وزوجتي أكبر مني وكانت ممثلة معروفة بأدوار الجرأة يلي هي كانت بوسة بهاديك الفترة".