ممثل لبنانيّ يتحدّث عن زوجته: "عشنا مساكنة 10 سنين وهي أكبر مني"
تحدّث الممثل سعيد سرحان عن تجربة المساكنة التي عاشها، وقال "هيك تعرفت على المرأة يلي تزوجتها بعدين، عشنا 10 سنين مع بعض".
وأضاف: "عشنا بجغرافيا بتتقل هيدا الشي، وزوجتي أكبر مني وكانت ممثلة معروفة بأدوار الجرأة يلي هي كانت بوسة بهاديك الفترة".
View this post on Instagram
A post shared by ltvmain (@ltvmain)
