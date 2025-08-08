31
فنون ومشاهير
بكت وطلبت السماح من الشعب السعودي.. الجمهور يستعيد أزمة يومي عام 2022 بعد زفافها الأسطوري
Lebanon 24
08-08-2025
|
04:12
بعد حفل زفافها الأسطوري الذي أقيم
بحيرة كومو
في ايطاليا، تصدرت
يمنى خوري
الشهيرة بلقب دكتور يومي شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر يومي "ترند"
السوشيال ميديا
، إذ سبق ان احتلت مساحة واسعة في محركات البحث عام 2022، إثر مخالفتها نظامَي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية، وتغريمها مبلغ 400 ألف
ريال
سعودي
(قرابة 107 آلاف دولار أميركي) من قبل "
الهيئة العامة
للإعلام المرئي والمسموع" في
السعودية
.
واستعاد رواد شبكات التواصل الاجتماعي كيف طلبت يومي حينها السماح من الشعب السعودي، وقالت باكيةً: "أنا غلطت صح وأنا بتحمل مسؤولية غلطي بالعكس مني زعلانة إذا غلطت لازم تتحاسب هذا قانون الحياة هذا
قانون الدولة
قانون أي بلد إذا غلطت بتتحاسب وأنا هلق عبتحاسب، طبعا السعودية بلد قوانينها بتمشي عالكل من دون استثناء وهذا اللي بطمن تكون ببلد قوانينها بتمشي عالكل، بالعكس أنا عبتعلم وأنا تعلمت وأنا غلطت".
وأضافت: "هي غيمة وبتروح بس حبكن لالي وثقتكن فيي وخوفكن عليي هذا مافي شي بغيرو أنا بعرف انا وياكن قطعنا كثير مطبات وكل مرة بشوف قدي حبكن ودعمكن لالي وأنا بتمنى من قلبي تسامحوني".(لها)
