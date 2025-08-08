بكت وطلبت السماح من الشعب السعودي.. الجمهور يستعيد أزمة يومي عام 2022 بعد زفافها الأسطوري

Advertisement

بعد حفل زفافها الأسطوري الذي أقيم في ايطاليا، تصدرت الشهيرة بلقب دكتور يومي شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر يومي "ترند" ، إذ سبق ان احتلت مساحة واسعة في محركات البحث عام 2022، إثر مخالفتها نظامَي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية، وتغريمها مبلغ 400 ألف (قرابة 107 آلاف دولار أميركي) من قبل " للإعلام المرئي والمسموع" في .واستعاد رواد شبكات التواصل الاجتماعي كيف طلبت يومي حينها السماح من الشعب السعودي، وقالت باكيةً: "أنا غلطت صح وأنا بتحمل مسؤولية غلطي بالعكس مني زعلانة إذا غلطت لازم تتحاسب هذا قانون الحياة هذا قانون أي بلد إذا غلطت بتتحاسب وأنا هلق عبتحاسب، طبعا السعودية بلد قوانينها بتمشي عالكل من دون استثناء وهذا اللي بطمن تكون ببلد قوانينها بتمشي عالكل، بالعكس أنا عبتعلم وأنا تعلمت وأنا غلطت".وأضافت: "هي غيمة وبتروح بس حبكن لالي وثقتكن فيي وخوفكن عليي هذا مافي شي بغيرو أنا بعرف انا وياكن قطعنا كثير مطبات وكل مرة بشوف قدي حبكن ودعمكن لالي وأنا بتمنى من قلبي تسامحوني".(لها)