بعد معاناتها من إصابات وآلام مزمنة.. هذا ما كشفته كيم كارداشيان

شاركت نجمة متابعيها تجربتها مع علاج مبتكر بالخلايا الجذعية، بعد معاناتها من إصابات وآلام مزمنة في الكتف والظهر.كارداشيان أوضحت أنها أصيبت قبل عامين بتمزق في الكتف أثناء رفع الأثقال، ما تسبب في ألم شديد استمر لفترة طويلة، مؤكدة أنها جرّبت عدة وسائل دون جدوى، قبل أن تتعرف على تقنية خلايا "ديزاوا ميوز".وبحسب حديثها، خضعت للعلاج على يد الدكتور وفريقه في مركز إيتيرنا، وحققت نتائج “فورية”، حيث استعادت القدرة على الحركة بشكل طبيعي. وأضافت أنها عادت مؤخرًا إلى الفريق نفسه لعلاج آلام الظهر المزمنة، ووصفت التجربة بأنها “نقطة تحول” بعد شعورها بتحسن ملحوظ فور الجلسة.وأشارت كارداشيان إلى أن خلايا “ميوز” غير متوفرة حاليًا في ، ما اضطرها للسفر إلى لتلقي العلاج، مؤكدة أن ما شاركته هو تجربتها الشخصية، داعية الراغبين إلى استشارة الأطباء المختصين قبل الإقدام على أي خطوة مماثلة.