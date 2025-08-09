Advertisement

فنون ومشاهير

بعد معاناتها من إصابات وآلام مزمنة.. هذا ما كشفته كيم كارداشيان

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1402845-638903683149306990.png
Doc-P-1402845-638903683149306990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان متابعيها تجربتها مع علاج مبتكر بالخلايا الجذعية، بعد معاناتها من إصابات وآلام مزمنة في الكتف والظهر.
Advertisement

كارداشيان أوضحت أنها أصيبت قبل عامين بتمزق في الكتف أثناء رفع الأثقال، ما تسبب في ألم شديد استمر لفترة طويلة، مؤكدة أنها جرّبت عدة وسائل علاجية دون جدوى، قبل أن تتعرف على تقنية خلايا "ديزاوا ميوز".

وبحسب حديثها، خضعت للعلاج على يد الدكتور عادل خان وفريقه في مركز إيتيرنا، وحققت نتائج “فورية”، حيث استعادت القدرة على الحركة بشكل طبيعي. وأضافت أنها عادت مؤخرًا إلى الفريق نفسه لعلاج آلام الظهر المزمنة، ووصفت التجربة بأنها “نقطة تحول” بعد شعورها بتحسن ملحوظ فور الجلسة.

وأشارت كارداشيان إلى أن خلايا “ميوز” غير متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة، ما اضطرها للسفر إلى المكسيك لتلقي العلاج، مؤكدة أن ما شاركته هو تجربتها الشخصية، داعية الراغبين إلى استشارة الأطباء المختصين قبل الإقدام على أي خطوة مماثلة.
مواضيع ذات صلة
لآلام الظهر المزمنة.. علاج نفسي فعال
lebanon 24
09/08/2025 21:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
38% فقط من الألمان مستعدون للقتال من أجل وطنهم.. هذا ما كشفه استطلاع حديث
lebanon 24
09/08/2025 21:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اختبار ثوري يكشف مرضا مزمنا بدون آثار جانبية
lebanon 24
09/08/2025 21:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن فقد ابنها أول سن له... مفاجأة قدّمتها كيم كارداشيان لأولادها!
lebanon 24
09/08/2025 21:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:42 | 2025-08-09
12:13 | 2025-08-09
11:16 | 2025-08-09
10:26 | 2025-08-09
07:55 | 2025-08-09
05:24 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24