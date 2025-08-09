30
فنون ومشاهير
بعد معاناتها من إصابات وآلام مزمنة.. هذا ما كشفته كيم كارداشيان
Lebanon 24
09-08-2025
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت نجمة
تلفزيون الواقع
الأميركية كيم كارداشيان
متابعيها تجربتها مع علاج مبتكر بالخلايا الجذعية، بعد معاناتها من إصابات وآلام مزمنة في الكتف والظهر.
كارداشيان أوضحت أنها أصيبت قبل عامين بتمزق في الكتف أثناء رفع الأثقال، ما تسبب في ألم شديد استمر لفترة طويلة، مؤكدة أنها جرّبت عدة وسائل
علاجية
دون جدوى، قبل أن تتعرف على تقنية خلايا "ديزاوا ميوز".
وبحسب حديثها، خضعت للعلاج على يد الدكتور
عادل خان
وفريقه في مركز إيتيرنا، وحققت نتائج “فورية”، حيث استعادت القدرة على الحركة بشكل طبيعي. وأضافت أنها عادت مؤخرًا إلى الفريق نفسه لعلاج آلام الظهر المزمنة، ووصفت التجربة بأنها “نقطة تحول” بعد شعورها بتحسن ملحوظ فور الجلسة.
وأشارت كارداشيان إلى أن خلايا “ميوز” غير متوفرة حاليًا في
الولايات المتحدة
، ما اضطرها للسفر إلى
المكسيك
لتلقي العلاج، مؤكدة أن ما شاركته هو تجربتها الشخصية، داعية الراغبين إلى استشارة الأطباء المختصين قبل الإقدام على أي خطوة مماثلة.
