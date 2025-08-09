30
بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. بلوغر عربية جديدة خلق القضبان
Lebanon 24
09-08-2025
|
14:54
أعلنت
وزارة الداخلية
المصرية
القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "نعمة أم إبراهيم"، بعد تلقي بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وسلوكيات خادشة للحياء العام.
وأوضحت الوزارة أن المتهمة، المقيمة في دائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، ضُبطت بعد تقنين الإجراءات وبحوزتها المعدات والأدوات المستخدمة في تسجيل وبث المحتوى.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها أنتجت ونشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة على صفحاتها عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، لتحقيق أرباح مالية.
وأحيلت المتهمة إلى
النيابة
المختصة لاستكمال التحقيقات.
