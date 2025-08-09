Advertisement

فنون ومشاهير

بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. بلوغر عربية جديدة خلق القضبان

Lebanon 24
09-08-2025 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1402871-638903733916106455.jpg
Doc-P-1402871-638903733916106455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "نعمة أم إبراهيم"، بعد تلقي بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وسلوكيات خادشة للحياء العام.
Advertisement

وأوضحت الوزارة أن المتهمة، المقيمة في دائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، ضُبطت بعد تقنين الإجراءات وبحوزتها المعدات والأدوات المستخدمة في تسجيل وبث المحتوى.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها أنتجت ونشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح مالية.

وأحيلت المتهمة إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
مواضيع ذات صلة
"بلوغر" عربية في قبضة الأمن.. تنشر محتوى إباحي!
lebanon 24
10/08/2025 01:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
lebanon 24
10/08/2025 01:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تعدم 12 فلسطينيا بتهمة نشر الفوضى والتخابر (الحدث)
lebanon 24
10/08/2025 01:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُفرج عن "مهندس تفجيرات باريس" بعد ٣٠ عام خلف القضبان؟
lebanon 24
10/08/2025 01:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:43 | 2025-08-09
15:09 | 2025-08-09
13:29 | 2025-08-09
12:42 | 2025-08-09
12:13 | 2025-08-09
11:16 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24