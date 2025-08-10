بعد حادث مأسوي أدّى لوفاة صديقه.. ممثل في دائرة الإتهام

Advertisement

رايت، البالغ من العمر 45 عامًا، يواجه ثلاث تهم بمحاولة إفساد سير العدالة خلال الأشهر التي تلت الحادث، وقد دفع ببراءته. ووفق الادعاء، كان ويلسون والطيار سيباستيان روبنسون ضمن فريق يجمع بيض التماسيح في مناطق نائية من أرنهيم لاند، عندما تحطمت مروحية Robinson R-44، ما أدى إلى مقتل ويلسون وإصابة روبنسون بجروح خطيرة.زعمت أن رايت تعمّد فصل عداد الساعات بالمروحية، لتقليل عدد الساعات المسجلة وتجنب تكاليف الصيانة الباهظة التي تُفرض عند تجاوز حدود التشغيل، وهو إجراء شبهه الادعاء بقطع عداد المسافات في السيارات.وأكد أن رايت غير متهم بالتسبب في الحادث نفسه، لكن خوفه من تحمّل المسؤولية دفعه إلى التلاعب بالسجلات. واستند الادعاء إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية وتنصت داخل منزل رايت، إضافة إلى شهادات شهود بارزين بينهم مالك تصريح جمع البيض ميك والطيار المصاب روبنسون، الذي أصبح مقعدًا.المحاكمة، التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، مستمرة وسط تذكير هيئة المحلفين بالتركيز على الأدلة فقط لضمان محاكمة عادلة. (NW)