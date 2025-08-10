Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حادث مأسوي أدّى لوفاة صديقه.. ممثل في دائرة الإتهام

Lebanon 24
10-08-2025 | 00:37
Doc-P-1402943-638904084761447005.jpg
Doc-P-1402943-638904084761447005.jpg photos 0
استمعت محكمة في الإقليم الشمالي بأستراليا إلى اتهامات ضد نجم تلفزيون الواقع والطيار مات رايت، تفيد بوجود "نمط" من التلاعب في سجلات ساعات طيران مروحيته قبل حادث مأسوي أودى بحياة صديقه وزميله في البرنامج كريس "ويلو" ويلسون عام 2022.
رايت، البالغ من العمر 45 عامًا، يواجه ثلاث تهم بمحاولة إفساد سير العدالة خلال الأشهر التي تلت الحادث، وقد دفع ببراءته. ووفق الادعاء، كان ويلسون والطيار سيباستيان روبنسون ضمن فريق يجمع بيض التماسيح في مناطق نائية من أرنهيم لاند، عندما تحطمت مروحية Robinson R-44، ما أدى إلى مقتل ويلسون وإصابة روبنسون بجروح خطيرة.

النيابة زعمت أن رايت تعمّد فصل عداد الساعات بالمروحية، لتقليل عدد الساعات المسجلة وتجنب تكاليف الصيانة الباهظة التي تُفرض عند تجاوز حدود التشغيل، وهو إجراء شبهه الادعاء بقطع عداد المسافات في السيارات.
دفع صائد التماسيح الشهير مات رايت ببراءته من تهمة محاولة إعاقة سير العدالة. الصورة: بيما تامانغ، وكالة أنباء إن سي إيه.

وأكد المدعي العام أن رايت غير متهم بالتسبب في الحادث نفسه، لكن خوفه من تحمّل المسؤولية دفعه إلى التلاعب بالسجلات. واستند الادعاء إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية وتنصت داخل منزل رايت، إضافة إلى شهادات شهود بارزين بينهم مالك تصريح جمع البيض ميك بيرنز والطيار المصاب روبنسون، الذي أصبح مقعدًا.

المحاكمة، التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، مستمرة وسط تذكير هيئة المحلفين بالتركيز على الأدلة فقط لضمان محاكمة عادلة. (NW)
03:47 | 2025-08-10
03:10 | 2025-08-10
02:16 | 2025-08-10
01:39 | 2025-08-10
01:11 | 2025-08-10
00:46 | 2025-08-10
