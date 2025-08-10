Advertisement

هل يعتزل أنطونيو بانديراس التمثيل؟

10-08-2025 | 16:00
 تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده الخامس والستين، أكد النجم الإسباني أنطونيو بانديراس أنه يعتزم مواصلة مسيرته في عالم التمثيل.
وقال الممثل الذي برز بأدواره في أفلام "ذي ماسك أوف زورو" The Mask of Zorro و"ديسبيرادو" Desperado و"فيلادلفيا" Philadelphia "عندما كنت في العشرين من عمري، كنت أعتقد أن من يبلغون الخامسة والستين يستعينون بعصا عندما يمشون".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية "في الماضي، في سن الخامسة والستين، كان الناس يتقاعدون. لم يعد الأمر كذلك، فالتقاعد بات في سن أكبر".

وتابع النجم الذي أصيب بنوبة قلبية عام 2017 "ربما أقوم بأمور لا ينبغي لي فعلها. لكن الأطباء يقولون إنني بخير، وأنني أستطيع أن أفعل كل ما يحلو لي".

واشار الممثل إلى أنه بدأ في الآونة الأخيرة يتلقى دروسا في الموسيقى واشترى بيانو. وقال "أعتقد أنني من أولئك الذين يموتون إذا توقفوا. أنا أؤدي عملا أحبه. أنا محظوظ بذلك".

ويُواصِل بانديراس الذي بدأ التمثيل في مطلع ثمانينات القرن العشرين، إدارة المسرح الذي أسسه عام 2019 في مسقطه ملقة بجنوب إسبانيا.

وهو أمضى جزءا من فصل الصيف الراهن في بوسطن لتصوير فيلم "توني" Tony عن سيرة الشيف الأميركي الشهير أنتوني بورداين، قبل أن يتوجه إلى جزر الكناري للعمل على فيلم تشويق بعنوان "اباف أند بيلو".
