وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)

Advertisement

كشف الفنان المصري وائل أخيراً عن تفاصيل خلافه مع شقيقته النجمة ، وعلاقته بطليقها النجم ، كاشفاً عن وصيته الأخيرة.وعن خلافه مع شقيقته، قال الفنان المصري خلال استضافته في : "واحد اختلف مع أخته على شخص، كنت شايف إن هو يعني في حاجة تانية غير إنه يبقى حب، أنا شفت فيه اختلاف وحسيت إنه مش ده، ويمكن أنا اتصرفت غلط، بس اللي صار خلاف عادي بين أخ وأخته، والموضوع راح لحاله وخلاص".وتابع: "بالنسبة لي دي خناقة حصلت وموضوع فيه اختلاف في وجهات النظر، وخوف مني عليها، لأن هو ده الأساسي اللي بيحركني دايما، وأنا فعلاً بخاف عليها، بس اكتشفت إن خوفي عليها بيسبب لي أنا مشاكل"، مضيفاً "طب أبطل أخاف، ما أنا لو بطلت أخاف مش هبقى أخ. ولو خفت هتهاجم، ولو خفت في حدود المطلوب هبقى وسطي، ولو خفت خوف الأخ الطبيعي هبقى أوفر، أعمل إيه؟ يعني الموضوع انتهى دلوقتي، ما فيش مشاكل ما بينا الحمد لله، ولا هيبقى فيه مشاكل، الموضوع انتهى وكانت تجربة وإحنا بنتعلم، بنمشي على طول نتعلم. تمام، اللي حصل حصل".وعن استعداده للعمل مع ياسمين مجددا، قال: "لو جالي فرصة أعمل معاها، هوافق طبعا. أي حد يتمنى يشتغل معاها لأنها نجمة وشاطرة وشغلها حلو جدا. وأي حد بيظهر معاها بيطلع وينجح ويبقى نجم".وبسؤاله عما إذا كان مستعدا للمشاركة في عمل من بطولة ، أجاب: "موافق أعمله بس يبقى مكتوب كويس وليا مساحتي ومحدش يتدخل في الدور. بس أنا ولا بتضرب ولا بيتحط عليا، والمشاهد اللي هعملها تتكتب صح ومحدش يتدخل في السيناريو، لو الدور عاجبني وفي مساحتي ومميز ليه لا، أنا معنديش مشاكل مع حد".وعن وصيته الأخيرة، قال وائل: "الوصية دي بس الناس تفهم أنا كتبتها ليه، أنا كاتبها من اللي أنا بشوفه، أنا بشوف مهازل بتحصل، يعني أنا في دفنة أبويا الله يرحمه، أنا مسكت نفسي لدرجة لا تتخيّليها، قلة أدب وزحام، وإحنا نازلين بيه شايلينه (لها)".