يكبر زوجته بـ 34 عاماً.. الإعلامي زياد نجيم ينشر صورا برفقة عائلته



Advertisement

وأطل نجيم خلال تمضيته إجازة صيفية برفقة زوجته طبيبة الأسنان ابنه "تيو". نشر الإعلامي الدكتور صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق .وأطل نجيم خلال تمضيته إجازة صيفية برفقة زوجته طبيبة الأسنان ابنه "تيو".

يُذكر ان نجيم رُزق قبل أكثر من سنة بمولوده الأول "تيو".



وكان نجيم تحدث في لقاء تلفزيوني عن فارق العمر بينه وبين زوجته لارا، وكشف أنّ عمرها هو 33 عاما.



علما ان نجيم من مواليد عام 1958، أيّ أنّ الفارق بينه وبين زوجته 34 سنة.



