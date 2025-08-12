Advertisement

فنون ومشاهير

يكبر زوجته بـ 34 عاماً.. الإعلامي زياد نجيم ينشر صورا برفقة عائلته

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1403715-638905925311107714.jpg
Doc-P-1403715-638905925311107714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الإعلامي الدكتور زياد نجيم صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.
Advertisement

وأطل نجيم خلال تمضيته إجازة صيفية برفقة زوجته طبيبة الأسنان لارا نصر ابنه "تيو".
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان نجيم رُزق قبل أكثر من سنة بمولوده الأول "تيو". 

وكان نجيم تحدث في لقاء تلفزيوني عن فارق العمر بينه وبين زوجته لارا، وكشف أنّ عمرها هو 33 عاما.

علما ان نجيم من مواليد عام 1958، أيّ أنّ الفارق بينه وبين زوجته 34 سنة.


مواضيع ذات صلة
برفقة زوجها وأولادها... جيسيكا عازار تنشر صورة عائليّة
lebanon 24
12/08/2025 13:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات.. نسرين طافش برفقة زوجها على جزيرة هادئة وتطل بـ "الهوت شورت" (صور)
lebanon 24
12/08/2025 13:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات.. نسرين طافش تطل بالحجاب من أمام الكعبة المشرفة وتنشر صورة واضحة لزوجها
lebanon 24
12/08/2025 13:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... شاهدوها
lebanon 24
12/08/2025 13:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:41 | 2025-08-12
04:41 | 2025-08-12
04:17 | 2025-08-12
03:14 | 2025-08-12
02:38 | 2025-08-12
02:22 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24