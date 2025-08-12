33
فنون ومشاهير
يكبر زوجته بـ 34 عاماً.. الإعلامي زياد نجيم ينشر صورا برفقة عائلته
Lebanon 24
12-08-2025
|
03:46
A-
A+
نشر الإعلامي الدكتور
زياد نجيم
صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق
انستغرام
.
وأطل نجيم خلال تمضيته إجازة صيفية برفقة زوجته طبيبة الأسنان
لارا نصر
ابنه "تيو".
يُذكر ان نجيم رُزق قبل أكثر من سنة بمولوده الأول "تيو".
وكان نجيم تحدث في لقاء تلفزيوني عن فارق العمر بينه وبين زوجته لارا، وكشف أنّ عمرها هو 33 عاما.
علما ان نجيم من مواليد عام 1958، أيّ أنّ الفارق بينه وبين زوجته 34 سنة.
