"أنا واياه عائلة شئنا أم أبينا".. إليكم ما قالته كارلا حداد عن علاقتها بطوني أبو جودة

قالت مُقدّمة البرامج "قلبي هلق لشغلي ولبنتي، وما عندي 1 بالمئة طاقة لشي تاني".

Advertisement

وعن زوجها السابق قالت حداد في مقابلة: "نحنا انفصلنا كزوج وزوجة، بس أنا بعرفو لطوني من عمر الـ17 سنة، وفيه شي بيجمعنا يلي هو بنتنا ليا".

وأضافت: "أنا واياه عائلة شئنا أم أبينا، ما بزعل اذا العالم فكروا انو رجعنا، اذا شخصين ما قدروا يكملوا سوا، مش دغري بيقدروا يرجعوا لأنه فيه شي أساساً خلاهن يوصلوا لمرحلة الإنفصال".