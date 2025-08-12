33
فنون ومشاهير
"أنا واياه عائلة شئنا أم أبينا".. إليكم ما قالته كارلا حداد عن علاقتها بطوني أبو جودة
Lebanon 24
12-08-2025
|
07:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مُقدّمة البرامج
كارلا حداد
"قلبي هلق لشغلي ولبنتي، وما عندي 1 بالمئة طاقة لشي تاني".
وعن زوجها السابق
طوني أبو جودة
قالت حداد في مقابلة: "نحنا انفصلنا كزوج وزوجة، بس أنا بعرفو لطوني من عمر الـ17 سنة، وفيه شي بيجمعنا يلي هو بنتنا ليا".
وأضافت: "أنا واياه عائلة شئنا أم أبينا، ما بزعل اذا العالم فكروا انو رجعنا، اذا شخصين ما قدروا يكملوا سوا، مش دغري بيقدروا يرجعوا لأنه فيه شي أساساً خلاهن يوصلوا لمرحلة الإنفصال".
