بعد نجاح التريو الأخير.. هل وقع الخلاف بين بيسان والشامي

#الشامي نشر إعلان اغنيته الجديدة مع لطشة 3بـ1 لتريو اغنية #علاش اللي جمعت:
#فؤاد_جنيد صانع هيتات الشامي سابقا
#بيسان_اسماعيل منافسته
#أمجد_جمعة كاتب الاغنية
واضاف عبارة "سلام قررت تغني وتنافسني رسميا" سلام هيي عاملة المنزل عندو وطبعا هيدي لطشة اخرىpic.twitter.com/aaUsSkfLdp
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) August 11, 2025
