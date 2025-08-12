Advertisement

فنون ومشاهير

بعد نجاح التريو الأخير.. هل وقع الخلاف بين بيسان والشامي

Lebanon 24
12-08-2025 | 11:32
بعد ساعات على إطلاق بيسان أغنية "التريو" مع فؤاد جنيد، الذي سبق أن تعاون مع الشامي وأمجد جمعة، نشر الشامي إعلانًا لأغنيته الجديدة مستخدمًا صورة كيس "نيسكافيه" 3 بـ 1، ما اعتبره الجمهور سخرية من عمل الثلاثي.
 
وبعدها بساعات، ردّت بيسان بفيديو فهمه المتابعون كـ"لطشة" للشامي، حسب المتابعين، في إشارة إلى انزعاجه من نجاح الأغنية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24