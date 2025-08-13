نجم يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا جاء فيها؟

Advertisement

أثار قلق متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره منشورًا عبر حسابه على "إنستغرام"، عبّر فيه عن امتنانه ليوم جديد وللحب والمغفرة التي يمنحه إياها ، رغم شعوره أحيانًا بعدم استحقاق ذلك.وكتب في منشوره: "ممتن جدًا لأنه يقابلني كل صباح بمحبته، حتى في أسوأ حالاتي"، في إشارة إلى الصعوبات النفسية التي يمر بها.ويأتي هذا المنشور بعد أقل من 24 ساعة على مشاركته لقطات من محادثة عبر iMessage، عبّر فيها عن شعوره بالإرهاق الجسدي والنفسي، مما زاد من قلق جمهوره حول حالته الصحية والنفسية.