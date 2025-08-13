Advertisement

فنون ومشاهير

نجم يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 14:43
A-
A+
Doc-P-1404382-638907186748640140.jpg
Doc-P-1404382-638907186748640140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار النجم العالمي جاستن بيبر قلق متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره منشورًا عبر حسابه على "إنستغرام"، عبّر فيه عن امتنانه ليوم جديد وللحب والمغفرة التي يمنحه إياها يسوع، رغم شعوره أحيانًا بعدم استحقاق ذلك.
Advertisement

وكتب بيبر في منشوره: "ممتن جدًا لأنه يقابلني كل صباح بمحبته، حتى في أسوأ حالاتي"، في إشارة إلى الصعوبات النفسية التي يمر بها.

ويأتي هذا المنشور بعد أقل من 24 ساعة على مشاركته لقطات من محادثة عبر iMessage، عبّر فيها عن شعوره بالإرهاق الجسدي والنفسي، مما زاد من قلق جمهوره حول حالته الصحية والنفسية.
مواضيع ذات صلة
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
lebanon 24
14/08/2025 01:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة مؤثرة... هكذا عايدت ممثلة شابة والدتها (صور)
lebanon 24
14/08/2025 01:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة وصلت إلى وزيرة التربية.. ماذا فيها؟
lebanon 24
14/08/2025 01:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب فلسطين.. غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم
lebanon 24
14/08/2025 01:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:49 | 2025-08-13
10:12 | 2025-08-13
08:54 | 2025-08-13
07:41 | 2025-08-13
05:58 | 2025-08-13
04:50 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24