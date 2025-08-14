مفاجأة غير متوقعة.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "the voice kids"!

Advertisement

أعلنت مجموعة MBC عن أسماء لجنتَي تحكيم برنامجَي اكتشاف المواهب بموسمه السادس، و (ذا فويس كيدز) بموسمه الرابع، وذلك استعدادا لانطلاق تصويرهما قريباً، على مرأى ومسمع الجمهور العربي في كل مكان.ومن المقرر أن تضم لجنة تحكيم كل من ، رحمة ، وأحمد سعد.أما لجنة تحكيم ذا فويس كيدز فستضم كل من ، رامي صبري و داليا مبارك.