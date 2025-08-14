Advertisement

فنون ومشاهير

مفاجأة غير متوقعة.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "the voice kids"!

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1404658-638907868596446304.png
Doc-P-1404658-638907868596446304.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مجموعة MBC عن أسماء لجنتَي تحكيم برنامجَي اكتشاف المواهب the voice بموسمه السادس، و (ذا فويس كيدز) بموسمه الرابع، وذلك استعدادا لانطلاق تصويرهما قريباً، على مرأى ومسمع الجمهور العربي في كل مكان.
Advertisement

ومن المقرر أن تضم لجنة تحكيم ذا فويس كل من ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأحمد سعد.
لجنة تحكيم ذا فويس و ذا فويس كيدز


أما لجنة تحكيم ذا فويس كيدز فستضم كل من الشامي، رامي صبري و داليا مبارك.
ذا فويس كيدز


مواضيع ذات صلة
هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" في موسمه الجديد
lebanon 24
14/08/2025 18:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
دواء من "جلد الحمير".. مفاجأة غير متوقعة!
lebanon 24
14/08/2025 18:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"اختبار دم" ثوري.. مفاجأة طبية جديدة غير متوقعة!
lebanon 24
14/08/2025 18:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لن يصور في لبنان.. مُفاجآت من العيار الثقيل بشأن لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" ممن ستتألف؟
lebanon 24
14/08/2025 18:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:50 | 2025-08-14
09:48 | 2025-08-14
08:51 | 2025-08-14
07:53 | 2025-08-14
04:32 | 2025-08-14
04:08 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24