33
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
33
o
بشري
35
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مفاجأة غير متوقعة.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "the voice kids"!
Lebanon 24
14-08-2025
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مجموعة MBC عن أسماء لجنتَي تحكيم برنامجَي اكتشاف المواهب
the voice
بموسمه السادس، و (ذا فويس كيدز) بموسمه الرابع، وذلك استعدادا لانطلاق تصويرهما قريباً، على مرأى ومسمع الجمهور العربي في كل مكان.
Advertisement
ومن المقرر أن تضم لجنة تحكيم
ذا فويس
كل من
ناصيف زيتون
، رحمة
رياض
، وأحمد سعد.
أما لجنة تحكيم ذا فويس كيدز فستضم كل من
الشامي
، رامي صبري و داليا مبارك.
مواضيع ذات صلة
هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" في موسمه الجديد
Lebanon 24
هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" في موسمه الجديد
14/08/2025 18:04:12
14/08/2025 18:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء من "جلد الحمير".. مفاجأة غير متوقعة!
Lebanon 24
دواء من "جلد الحمير".. مفاجأة غير متوقعة!
14/08/2025 18:04:12
14/08/2025 18:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"اختبار دم" ثوري.. مفاجأة طبية جديدة غير متوقعة!
Lebanon 24
"اختبار دم" ثوري.. مفاجأة طبية جديدة غير متوقعة!
14/08/2025 18:04:12
14/08/2025 18:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لن يصور في لبنان.. مُفاجآت من العيار الثقيل بشأن لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" ممن ستتألف؟
Lebanon 24
لن يصور في لبنان.. مُفاجآت من العيار الثقيل بشأن لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" ممن ستتألف؟
14/08/2025 18:04:12
14/08/2025 18:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفاة دانييل سبنسر.. نجمة “What’s Happening!!” عن 60 عامًا
Lebanon 24
وفاة دانييل سبنسر.. نجمة “What’s Happening!!” عن 60 عامًا
10:50 | 2025-08-14
14/08/2025 10:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟
Lebanon 24
هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟
09:48 | 2025-08-14
14/08/2025 09:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
Lebanon 24
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
08:51 | 2025-08-14
14/08/2025 08:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ياسيمن صبري و"لوك" جديد
Lebanon 24
بالفيديو.. ياسيمن صبري و"لوك" جديد
07:53 | 2025-08-14
14/08/2025 07:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية
Lebanon 24
يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية
04:32 | 2025-08-14
14/08/2025 04:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
16:00 | 2025-08-13
13/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:50 | 2025-08-14
وفاة دانييل سبنسر.. نجمة “What’s Happening!!” عن 60 عامًا
09:48 | 2025-08-14
هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟
08:51 | 2025-08-14
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
07:53 | 2025-08-14
بالفيديو.. ياسيمن صبري و"لوك" جديد
04:32 | 2025-08-14
يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية
04:08 | 2025-08-14
تزوج بامرأة ثانية في أميركا قبل ان يُطلق زوجته الأولى.. هذا ما كشفه فنان لبناني عن حياته (فيديو)
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 18:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 18:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 18:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24