فنون ومشاهير
وفاة دانييل سبنسر.. نجمة “What’s Happening!!” عن 60 عامًا
Lebanon 24
14-08-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحلت الممثلة الأميركية دانييل
سبنسر
، المعروفة بدور "دي توماس" في المسلسل الكوميدي الشهير من سبعينيات القرن الماضي What’s Happening!!، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد صراع مع مضاعفات مرض السرطان.
أكد خبر وفاتها زميلها وصديقها في العمل هايوود
نيلسون
، الذي لعب دور "
دواين
" في المسلسل، موضحًا أنها توفيت مساء الإثنين في أحد مستشفيات
ريتشموند
بولاية
فيرجينيا
، بحضور والدتها شيريل وشقيقها
جيريمي
بيلت، عازف الجاز المعروف.
نيلسون وصف سبنسر بأنها كانت بمثابة "شقيقته الصغيرة"، وكشف أنه تحدث معها قبل أسبوعين فقط، وكانت تبدو متفائلة رغم حالتها الصحية. وأشار إلى أنها تعرضت سابقًا لحادث سير خطير أجبرها على استخدام الكرسي المتحرك لسنوات.
