وفاة دانييل سبنسر.. نجمة “What’s Happening!!” عن 60 عامًا

رحلت الممثلة الأميركية دانييل ، المعروفة بدور "دي توماس" في المسلسل الكوميدي الشهير من سبعينيات القرن الماضي What’s Happening!!، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد صراع مع مضاعفات مرض السرطان.أكد خبر وفاتها زميلها وصديقها في العمل هايوود ، الذي لعب دور " " في المسلسل، موضحًا أنها توفيت مساء الإثنين في أحد مستشفيات بولاية ، بحضور والدتها شيريل وشقيقها بيلت، عازف الجاز المعروف.نيلسون وصف سبنسر بأنها كانت بمثابة "شقيقته الصغيرة"، وكشف أنه تحدث معها قبل أسبوعين فقط، وكانت تبدو متفائلة رغم حالتها الصحية. وأشار إلى أنها تعرضت سابقًا لحادث سير خطير أجبرها على استخدام الكرسي المتحرك لسنوات.