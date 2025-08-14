31
فنون ومشاهير
أوّل تعليق... ماذا قالت نجوى كرم عن "شائعات طلاقها"؟
Lebanon 24
14-08-2025
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت الفنانة
نجوى كرم
على الشائعات التي طالتها، بشأن طلاقها من زوجها رجل الأعمال الإماراتيّ
عمر الدهماني
، وقالت "
هيدا اللي
فهمتوه؟؟؟؟ اسمالله".
وأضافت كرم عبر حسابها على "إكس": "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج
الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر
اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي:
انت شريك قلبي شريك عمري ورفيق العمر وسندي".
