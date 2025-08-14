أوّل تعليق... ماذا قالت نجوى كرم عن "شائعات طلاقها"؟

علّقت الفنانة على الشائعات التي طالتها، بشأن طلاقها من زوجها رجل الأعمال الإماراتيّ ، وقالت " فهمتوه؟؟؟؟ اسمالله".

وأضافت كرم عبر حسابها على "إكس": "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج

الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر

اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي:

انت شريك قلبي شريك عمري ورفيق العمر وسندي".