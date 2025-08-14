Advertisement

فنون ومشاهير

أوّل تعليق... ماذا قالت نجوى كرم عن "شائعات طلاقها"؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:01
علّقت الفنانة نجوى كرم على الشائعات التي طالتها، بشأن طلاقها من زوجها رجل الأعمال الإماراتيّ عمر الدهماني، وقالت "هيدا اللي فهمتوه؟؟؟؟ اسمالله".
وأضافت كرم عبر حسابها على "إكس": "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج 
الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر 
اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي: 
انت شريك قلبي شريك عمري ورفيق العمر وسندي".
 
 
 
