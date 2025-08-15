Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة قديرة في المستشفى... وهذا ما كشفه إعلاميّ عن وضعها الصحيّ

Lebanon 24
15-08-2025 | 10:12
بعد دخولها إلى المستشفى، قال الإعلامي ومقدم البرامج حمد قلم، إنّ الممثلة الكويتيّة القديرة حياة الفهد "لا تزال في قسم العناية المركزة وتحتاج لدعاء جمهورها ومحبيها"، في إشارة إلى وضعها الصحي الحرج.
وأضاف قلم على موقع "إكس"، أنّ "الفريق الطبي يمنع الزيارة عن النجمة الكويتية منذ دخولها المستشفى في الأيام القليلة الماضية". (ارم نيوز)
 
 
 
