Advertisement

فنون ومشاهير

يصغرها بـ 13 عاماً.. حبيب نجمة شهيرة يعرض عليها الزواج شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
16-08-2025 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1405309-638909324559484067.jpg
Doc-P-1405309-638909324559484067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقت النجمة التركية ايرام ديريجي عرض زواج عفوي من حبيبها مليح كونوكجو الذي يصغرها بـ 13 عاماً، وذك أثناء حضورها حفل زفاف المغني بوراك بولوت. 

وبدت الفنانة التركية المثيرة للجدل بجرأتها وصوتها الجميل كالطفلة وفي حالة ذهول بعدما ركع حبيبها امامها وقدم لها خاتم الخطوبة، وسط تصفيق من الحاضرين في المكان، وبدت مرتبكة ولا تستوعب الأمر، وعلقت بعفوية قائلة "هل تمزح؟"، ليقدم لها الشاب الخاتم ويسألها "هل تقبلين الزواج مني"، لترد "أواجه أكبر صدمة في حياتي، حتى أموت، الى الأبد، نعم أوافق".
 
Advertisement
 
 
ولم تتمكن صاحبة أغنية "ملك قلبي" الشهيرة والتي تستخدم في أغلب الأعراس التركية، من منع نفسها من البكاء من شدة الفرحة، حيث قام العريس باحتضانها وتقبيلها بلطف وهي بكت بعفوية وسط تصفيق وصراخ المحيطين بهما.

وتفاعل الجمهور التركي والعربي بشكل واسع مع عرض الزواج، مشيرين الى ان حلم ايرام يتحقق، حيث سبق وقالت في تصريحات صحافية ان اغنيتها الرومنسية يرقص عليها الجميع الرقصة الأولى في حفلات الزفاف، إلا هي لم تفعل ذلك، متمنيين لها المزيد من السعادة والحب في حياتها.(لها)
 
مواضيع ذات صلة
تصغره بـ 29 عاما.. النجم الشهير يتفاخر بحبيبته الشابة والأخيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة للغاية (فيديو)
lebanon 24
16/08/2025 12:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تسلل إلى جسدها: صرصور "ضخم" يُفاجئ نجمة شهيرة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
lebanon 24
16/08/2025 12:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
lebanon 24
16/08/2025 12:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال نجوى كرم عن زوجها الإماراتي إليكم التفاصيل (فيديو)
lebanon 24
16/08/2025 12:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:27 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:54 | 2025-08-16
04:48 | 2025-08-16
04:27 | 2025-08-16
04:15 | 2025-08-16
02:55 | 2025-08-16
01:42 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24