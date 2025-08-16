31
فنون ومشاهير
يصغرها بـ 13 عاماً.. حبيب نجمة شهيرة يعرض عليها الزواج شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
16-08-2025
|
02:05
تلقت النجمة
التركية
ايرام ديريجي عرض زواج عفوي من حبيبها مليح كونوكجو الذي يصغرها بـ 13 عاماً، وذك أثناء حضورها حفل زفاف المغني
بوراك
بولوت.
وبدت الفنانة التركية المثيرة للجدل بجرأتها وصوتها الجميل كالطفلة وفي حالة ذهول بعدما ركع حبيبها امامها وقدم لها خاتم الخطوبة، وسط تصفيق من الحاضرين في المكان، وبدت مرتبكة ولا تستوعب الأمر، وعلقت بعفوية قائلة "هل تمزح؟"، ليقدم لها الشاب الخاتم ويسألها "هل تقبلين الزواج مني"، لترد "أواجه أكبر صدمة في حياتي، حتى أموت، الى الأبد، نعم أوافق".
ولم تتمكن صاحبة أغنية "ملك قلبي" الشهيرة والتي تستخدم في أغلب الأعراس التركية، من منع نفسها من البكاء من شدة الفرحة، حيث قام العريس باحتضانها وتقبيلها بلطف وهي بكت بعفوية وسط تصفيق وصراخ المحيطين بهما.
وتفاعل الجمهور
التركي
والعربي بشكل واسع مع عرض الزواج، مشيرين الى ان حلم ايرام يتحقق، حيث سبق وقالت في تصريحات صحافية ان اغنيتها الرومنسية يرقص عليها الجميع الرقصة الأولى في حفلات الزفاف، إلا هي لم تفعل ذلك، متمنيين لها المزيد من السعادة والحب في حياتها.(لها)
