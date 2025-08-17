Advertisement

بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد

Lebanon 24
17-08-2025 | 02:38
Doc-P-1405617-638910204231761765.jpeg
Doc-P-1405617-638910204231761765.jpeg photos 0
طمأن خالد العبيد، حفيد الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، جمهورها على وضعها الصحي، مؤكّدًا تحسنه واستقراره بعد إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة مؤخرًا. وأوضح، عبر تسجيل صوتي نُشر على حسابها في "إنستغرام"، أن العائلة بدأت التحضير لسفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.
ووجّه العبيد شكره لوزارتي الصحة والإعلام في الكويت على اهتمامهما ومتابعتهما لحالتها، مثنيًا على الجهود الطبية المبذولة في مستشفى جابر، داعيًا في الوقت نفسه إلى الاستمرار بالدعاء وتجاهل الشائعات المنتشرة.

من جهته، كشف مدير أعمالها يوسف الغيث، في مداخلة مع قناة "العربية"، أن الفهد دخلت المستشفى قبل أسبوعين لإجراء عملية قسطرة، لكن حالتها تدهورت لاحقًا ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة. وأشار إلى أن العائلة التزمت الصمت في البداية احترامًا لخصوصيتها، قبل أن تعلن الأمر وتطلب الدعاء.
