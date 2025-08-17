بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد

Advertisement

طمأن خالد العبيد، حفيد الفنانة القديرة ، جمهورها على وضعها الصحي، مؤكّدًا تحسنه واستقراره بعد إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة مؤخرًا. وأوضح، عبر تسجيل صوتي نُشر على حسابها في "إنستغرام"، أن العائلة بدأت التحضير لسفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.ووجّه العبيد شكره لوزارتي الصحة والإعلام في على اهتمامهما ومتابعتهما لحالتها، مثنيًا على الجهود الطبية المبذولة في ، داعيًا في الوقت نفسه إلى الاستمرار بالدعاء وتجاهل الشائعات المنتشرة.، كشف مدير أعمالها ، في مداخلة مع قناة "العربية"، أن دخلت المستشفى قبل أسبوعين لإجراء عملية قسطرة، لكن حالتها تدهورت لاحقًا ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة. وأشار إلى أن العائلة التزمت الصمت في البداية احترامًا لخصوصيتها، قبل أن تعلن الأمر وتطلب الدعاء.