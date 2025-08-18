Advertisement

فنون ومشاهير

عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:20
توفي أمس الأحد الممثل البريطاني تيرينس ستامب، الذي اشتهر بتجسيد شخصية الجنرال "زود" الخصم الأسطوري لسوبرمان في فيلمي سوبرمان وسوبرمان 2، عن عمر ناهز 87 عاماً. 
وشارك ستامب، الذي رُشح لجائزة الأوسكار، في أفلام متنوعة بدءاً من فيلم (ثيوري) "نظرية" للمخرج بيير باولو باسوليني عام 1968 و(إيه سيزون إن هيل) "موسم في الجحيم" عام 1971.

ولد ستامب في شرق لندن عام 1938 لأسرة متواضعة وعاش طفولته خلال فترة تعرض المدينة للقصف في الحرب العالمية الثانية، قبل أن يترك الدراسة للعمل في مجال الإعلان ليحصل في النهاية على منحة لدراسة التمثيل تبدأ بعدها مسيرته الفنية.

وبرز نجمه في ستينيات القرن الماضي ضمن موجة النجوم الشباب في لندن، واشتهر بوسامته وأناقة مظهره، وارتبط عاطفياً بعدد من أبرز نجمات ذلك العصر.

ورغم عدم اختياره لتجسيد شخصية جيمس بوند بعد شون كونري، فقد فتح لنفسه طريقاً في السينما الأوروبية، قبل أن يعود إلى الأضواء من جديد عبر دوره الشهير في سلسلة سوبرمان.
وعلى مدار مسيرته، قدّم ستامب أدواراً متنوعة نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، ما جعله أحد أبرز وجوه السينما البريطانية والعالمية.(24)
 
