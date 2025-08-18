Advertisement

بعد وفاة تيمور تيمور.. فنان ينجو بأعجوبة من حادثة غرق جديدة أثناء قضائه إجازته الصيفية (صورة)

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:43
Doc-P-1406026-638911142379541450.jpg
Doc-P-1406026-638911142379541450.jpg photos 0
في حادثة غرق جديدة، أعلن الفنان المصري شريف خير الله تعرضه لحادث مفاجئ خلال قضائه إجازته الصيفية بالساحل الشمالي، قبل أن ينجو بأعجوبة.
وكتب خير الله عبر "فيسبوك" قائلا: "الحمد لله ربنا نجاني من الغرق.. وأنا واقف على رجلي جت موجة قلبتني وكنت همشي خلاص.. الحمد لله من قبل ومن بعد".

وتابع: "وأنا في البحر لقيت موجة قوية قلبتني ومبقتش عارف راسي من رجلي، وراسي اتخبطت في الرمل، ولما حاولت أقوم جت موجة تانية دوختني، لكن ربنا ستر وكتبلي عمر جديد".

وتوقف خير الله عند حادث غرق زميله تيمور تيمور قائلاً: "تيمور كان حبيبي.. ربنا يرحمه، ده شهيد وضحى بنفسه علشان ينقذ ابنه، الموضوع صعب جدًا".

واختتم رسالته لجمهوره محذرًا: "خدوا بالكم من نفسكم ومن أولادكم.. البحر غدار، حتى لو المية واصلة لنص الجسم ممكن تيجي موجة تقلبك، زي ما حصل معايا"، داعياً إلى توخي الحذر وعدم الاستهانة بخطورة البحر.(العين)
 
