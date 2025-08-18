بالصورة.. أول تعليق من ابن مدير التصوير تيمور تيمور بعد وفاة والده غرقا



ونشر سليم تيمور مجموعة صور له مع والده عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت أشجع رجل أحبك يا أبي". نعى سليم نجل مدير التصوير تيمور تيمور والده بكلمات مؤثرة.ونشر سليم تيمور مجموعة صور له مع والده عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت أشجع رجل أحبك يا أبي".

وكان قد رحل تيمور تيمور عن عالمنا السبت 16 آب غرقا في رأس ، خلال محاولة انقاذ ابنه.