فنون ومشاهير

بالصورة.. أول تعليق من ابن مدير التصوير تيمور تيمور بعد وفاة والده غرقا

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:13
نعى سليم تيمور نجل مدير التصوير تيمور تيمور والده بكلمات مؤثرة.
ونشر سليم تيمور مجموعة صور له مع والده عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت أشجع رجل أحبك يا أبي".
 
وكان قد رحل تيمور تيمور عن عالمنا السبت 16 آب غرقا في رأس الحكمة، خلال محاولة انقاذ ابنه.
