فنون ومشاهير
بالصورة.. أول تعليق من ابن مدير التصوير تيمور تيمور بعد وفاة والده غرقا
Lebanon 24
18-08-2025
|
10:13
A-
A+
نعى سليم
تيمور
نجل مدير التصوير تيمور تيمور والده بكلمات مؤثرة.
ونشر سليم تيمور مجموعة صور له مع والده عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت أشجع رجل أحبك يا أبي".
وكان قد رحل تيمور تيمور عن عالمنا السبت 16 آب غرقا في رأس
الحكمة
، خلال محاولة انقاذ ابنه.
