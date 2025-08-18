Advertisement

فنون ومشاهير

وصفت العمل بـ"الرائع"... هذا ما تحضّره ماغي بو غصن لموسم رمضان 2026

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1406249-638911512451991625.jpg
Doc-P-1406249-638911512451991625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة ماغي بو غصن انضمامها إلى بطولة مسلسل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، ووصفت العمل بـ"الرائع".
Advertisement


لكنها فضّلت عدم الكشف عن تفاصيل القصة أو خطوطها الدرامية حالياً، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على عنصر المفاجأة وجذب المشاهدين.


وكشفت ماغي بو غصن، في تصريحات إعلامية، بعض تفاصيل مشروعها الدرامي الجديد، معبّرة عن حماسها للعمل الذي يجمعها بفريق مختلف، إذ تولّى كتابته الثنائي السوري فادي حسين وشادي كيوان، ويُخرجه فيليب أسمر.


وأثنت على الكاتبين ووصفتها بـ"المبدعين"، مؤكدة ثقتها بجودة النص وقدرته على الوصول إلى الجمهور اللبناني والعربي.


ومن المنتظر أن يُكشف قريباً عن أسماء باقي فريق العمل، الذين وصفتهم ماغي بو غصن بأنهم "نخبة من الممثلين اللبنانيين"، الأمر الذي يعزّز التوقعات بأن يشكّل المسلسل أحد أبرز إنتاجات الموسم الرمضاني المقبل.


وبحسب وسائل إعلام لبنانية، يُعد هذا العمل التجربة الأولى للكاتبين السوريين في تقديم دراما لبنانية خالصة، بعيداً عن الدراما العربية المشتركة التي سادت خلال السنوات الأخيرة.
مواضيع ذات صلة
هل تشارك ماغي بو غصن في رمضان 2026؟ هذا ما أكدته
lebanon 24
19/08/2025 02:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 02:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قُنبلة موسم رمضان 2026.. هذا ما قاله ظافر العابدين عن نادين نسيب نجيم قبل أول تعاون يجمعهما (فيديو)
lebanon 24
19/08/2025 02:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ"الشعبي".. ياسمين عبد العزيز تعود في رمضان 2026 إليكم التفاصيل
lebanon 24
19/08/2025 02:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:37 | 2025-08-18
10:35 | 2025-08-18
10:13 | 2025-08-18
09:21 | 2025-08-18
08:41 | 2025-08-18
05:35 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24