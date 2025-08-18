Advertisement

لكنها فضّلت عدم تفاصيل القصة أو خطوطها الدرامية حالياً، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على عنصر المفاجأة وجذب المشاهدين.وكشفت غصن، في تصريحات إعلامية، بعض تفاصيل مشروعها الدرامي الجديد، معبّرة عن حماسها للعمل الذي يجمعها بفريق مختلف، إذ تولّى كتابته السوري فادي حسين وشادي ، ويُخرجه .وأثنت على الكاتبين ووصفتها بـ"المبدعين"، مؤكدة ثقتها بجودة النص وقدرته على الوصول إلى الجمهور اللبناني والعربي.ومن المنتظر أن يُكشف قريباً عن أسماء باقي فريق العمل، الذين وصفتهم ماغي بأنهم "نخبة من الممثلين اللبنانيين"، الأمر الذي يعزّز التوقعات بأن يشكّل المسلسل أحد أبرز إنتاجات الموسم الرمضاني المقبل.وبحسب وسائل إعلام لبنانية، يُعد هذا العمل التجربة الأولى للكاتبين السوريين في تقديم دراما لبنانية خالصة، بعيداً عن الدراما العربية المشتركة التي سادت خلال السنوات الأخيرة.