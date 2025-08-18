Advertisement

فنون ومشاهير

والدتها تعرّضت لوعكة صحية... نجمة "ستار أكاديمي" تعلن اعتزالها الفن نهائياً!

Lebanon 24
18-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1406291-638911595331747993.jpg
Doc-P-1406291-638911595331747993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة السورية سارة فرح، نجمة الموسم الثامن من برنامج "ستار أكاديمي"، اعتزالها الفن بشكل نهائي في خطوة مفاجئة لجمهورها.
Advertisement


وأوضحت فرح أنّ مرض والدتها كان الحدث المفصلي في حياتها، إذ شكّل دافعًا رئيسيًا لاتخاذ هذا القرار الحاسم. وكشفت في مقطع مصوّر نشرته عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام، أنّ الوعكة الصحية التي أصابت والدتها قبل نحو ثلاثة أشهر تسببت لها بانهيار نفسي كبير، نتيجة عمق العلاقة التي تربطها بها.


وأضافت أنّ السنوات الست الأخيرة حملت الكثير من الإحباط وفقدان الشغف، حتى وصلت إلى قناعة بأن حلمها الفني والإنساني قد انتهى.


وفي لحظة مؤثرة أجهشت فيها بالبكاء، أكدت سارة أنها لا تشعر بالندم على الاعتزال رغم صعوبته، موجّهة رسالة شكر وامتنان لجمهورها وكل من دعمها خلال مسيرتها.


واختتمت بتأكيدها أنّ شغفها الفني قد انطفأ، وأن قرارها بالابتعاد عن الساحة الفنية نهائي ولا رجعة فيه.
مواضيع ذات صلة
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
lebanon 24
19/08/2025 09:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية أدت إلى وفاتها.. فنانة شهيرة تنعي بحزن والدتها (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 09:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" التونسية بهاء الكافي؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (فيديو)
lebanon 24
19/08/2025 09:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رقصت بحماسة.. نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ تروّج لأغنيتها الجديدة (فيديو)
lebanon 24
19/08/2025 09:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:20 | 2025-08-19
01:44 | 2025-08-19
00:42 | 2025-08-19
23:49 | 2025-08-18
14:52 | 2025-08-18
13:37 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24