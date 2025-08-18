والدتها تعرّضت لوعكة صحية... نجمة "ستار أكاديمي" تعلن اعتزالها الفن نهائياً!

Advertisement

أعلنت الفنانة ، نجمة الموسم الثامن من برنامج " "، اعتزالها الفن بشكل نهائي في خطوة مفاجئة لجمهورها.وأوضحت فرح أنّ مرض والدتها كان الحدث المفصلي في حياتها، إذ شكّل دافعًا رئيسيًا لاتخاذ هذا القرار الحاسم. وكشفت في مقطع مصوّر نشرته عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام، أنّ الوعكة الصحية التي أصابت والدتها قبل نحو ثلاثة أشهر تسببت لها بانهيار نفسي كبير، نتيجة عمق العلاقة التي تربطها بها.وأضافت أنّ السنوات الأخيرة حملت الكثير من الإحباط وفقدان الشغف، حتى وصلت إلى قناعة بأن حلمها الفني والإنساني قد انتهى.وفي لحظة مؤثرة أجهشت فيها بالبكاء، أكدت سارة أنها لا تشعر بالندم على الاعتزال رغم صعوبته، موجّهة رسالة شكر وامتنان لجمهورها وكل من دعمها خلال مسيرتها.واختتمت بتأكيدها أنّ شغفها الفني قد انطفأ، وأن قرارها بالابتعاد عن الساحة الفنية نهائي ولا رجعة فيه.