29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
والدتها تعرّضت لوعكة صحية... نجمة "ستار أكاديمي" تعلن اعتزالها الفن نهائياً!
Lebanon 24
18-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة
السورية
سارة فرح
، نجمة الموسم الثامن من برنامج "
ستار أكاديمي
"، اعتزالها الفن بشكل نهائي في خطوة مفاجئة لجمهورها.
Advertisement
وأوضحت فرح أنّ مرض والدتها كان الحدث المفصلي في حياتها، إذ شكّل دافعًا رئيسيًا لاتخاذ هذا القرار الحاسم. وكشفت في مقطع مصوّر نشرته عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام، أنّ الوعكة الصحية التي أصابت والدتها قبل نحو ثلاثة أشهر تسببت لها بانهيار نفسي كبير، نتيجة عمق العلاقة التي تربطها بها.
وأضافت أنّ السنوات
الست
الأخيرة حملت الكثير من الإحباط وفقدان الشغف، حتى وصلت إلى قناعة بأن حلمها الفني والإنساني قد انتهى.
وفي لحظة مؤثرة أجهشت فيها بالبكاء، أكدت سارة أنها لا تشعر بالندم على الاعتزال رغم صعوبته، موجّهة رسالة شكر وامتنان لجمهورها وكل من دعمها خلال مسيرتها.
واختتمت بتأكيدها أنّ شغفها الفني قد انطفأ، وأن قرارها بالابتعاد عن الساحة الفنية نهائي ولا رجعة فيه.
مواضيع ذات صلة
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
19/08/2025 09:34:25
19/08/2025 09:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية أدت إلى وفاتها.. فنانة شهيرة تنعي بحزن والدتها (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية أدت إلى وفاتها.. فنانة شهيرة تنعي بحزن والدتها (صورة)
19/08/2025 09:34:25
19/08/2025 09:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" التونسية بهاء الكافي؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" التونسية بهاء الكافي؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (فيديو)
19/08/2025 09:34:25
19/08/2025 09:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بحماسة.. نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ تروّج لأغنيتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بحماسة.. نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ تروّج لأغنيتها الجديدة (فيديو)
19/08/2025 09:34:25
19/08/2025 09:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خطأ طبي أدى إلى تساقط شعرها.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة! (صورة)
Lebanon 24
بعد خطأ طبي أدى إلى تساقط شعرها.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة! (صورة)
02:20 | 2025-08-19
19/08/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حصل معه لا يُصدق.. نجم تركي شهير يُصارع الموت بعد سقوط شجرة عليه وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
ما حصل معه لا يُصدق.. نجم تركي شهير يُصارع الموت بعد سقوط شجرة عليه وفيديو يوثق الحادثة
01:44 | 2025-08-19
19/08/2025 01:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"العمى ما أزنخك".. هيفا وهبي تفقد أعصابها وتُهاجم سيدة بكلمات نابية ثم تتراجع ما القصة؟
Lebanon 24
"العمى ما أزنخك".. هيفا وهبي تفقد أعصابها وتُهاجم سيدة بكلمات نابية ثم تتراجع ما القصة؟
00:42 | 2025-08-19
19/08/2025 12:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت خصيصاً لها.. يومي تستعرض هدية زوجها الفاخرة سيارة من طراز رولز رويس وتُثير الجدل (فيديو)
Lebanon 24
صُممت خصيصاً لها.. يومي تستعرض هدية زوجها الفاخرة سيارة من طراز رولز رويس وتُثير الجدل (فيديو)
23:49 | 2025-08-18
18/08/2025 11:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت العمل بـ"الرائع"... هذا ما تحضّره ماغي بو غصن لموسم رمضان 2026
Lebanon 24
وصفت العمل بـ"الرائع"... هذا ما تحضّره ماغي بو غصن لموسم رمضان 2026
14:52 | 2025-08-18
18/08/2025 02:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:20 | 2025-08-19
بعد خطأ طبي أدى إلى تساقط شعرها.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة! (صورة)
01:44 | 2025-08-19
ما حصل معه لا يُصدق.. نجم تركي شهير يُصارع الموت بعد سقوط شجرة عليه وفيديو يوثق الحادثة
00:42 | 2025-08-19
"العمى ما أزنخك".. هيفا وهبي تفقد أعصابها وتُهاجم سيدة بكلمات نابية ثم تتراجع ما القصة؟
23:49 | 2025-08-18
صُممت خصيصاً لها.. يومي تستعرض هدية زوجها الفاخرة سيارة من طراز رولز رويس وتُثير الجدل (فيديو)
14:52 | 2025-08-18
وصفت العمل بـ"الرائع"... هذا ما تحضّره ماغي بو غصن لموسم رمضان 2026
13:37 | 2025-08-18
بعد تظاهرات السويداء الأخيرة... هكذا علّق الممثل السوري الشهير (صورة)
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 09:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 09:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 09:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24