خبر فنيّ حزين جدّاً... وفاة "خيرو" بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا" (صورة)

تُوفيت الممثلة السوريّة التي اشتهرت في مسلسل " " بشخصيّة "خيرو"، عن 57 عاماً.

ونعت الغوري، وقالت في بيان: "تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة إيمان الغوري، على أن يتم تشييع جثمانها ودفنها في حلب".



