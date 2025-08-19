Advertisement

فنون ومشاهير

خبر فنيّ حزين جدّاً... وفاة "خيرو" بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا" (صورة)

Lebanon 24
19-08-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1406478-638912067486339413.jpg
Doc-P-1406478-638912067486339413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوفيت الممثلة السوريّة إيمان الغوري التي اشتهرت في مسلسل "أحلام أبو الهنا" بشخصيّة "خيرو"، عن 57 عاماً.
Advertisement
 
 
ونعت نقابة الفنانين السوريين الغوري، وقالت في بيان: "تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة إيمان الغوري، على أن يتم تشييع جثمانها ودفنها في حلب".  

 
 
8d5f656e-cf9d-40de-a8bc-63e4a8fc105e
مواضيع ذات صلة
بتنورة قصيرة جداً.. بطلة مسلسل "إش إش" مي عمر بإطلالة صيفية جريئة (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 20:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 20:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
في رسالة غامضة.. هذا ما قالته بطلة مسلسل "إش إش" عن الشامتين (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 20:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 20:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:10 | 2025-08-19
08:32 | 2025-08-19
07:30 | 2025-08-19
04:40 | 2025-08-19
04:08 | 2025-08-19
03:23 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24