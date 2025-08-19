Advertisement

فنون ومشاهير

"ملكة الكيتامين" تعترف: تسبّبت بوفاة هذا الممثل الشهير

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1406511-638912109216293109.jpg
Doc-P-1406511-638912109216293109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرت تاجرة المخدرات جاسفين سانغا، المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في وفاة بطل مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعدما كانت قد زودته بالجرعة القاتلة.
Advertisement

 
وأعلن مكتب المدعي العام الأميركي أنّ "سانغا أقرّت بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بـ"إدارة مكان يُستخدم لتعاطي المخدرات"، و3 تهم تتعلق بـ"توزيع الكيتامين"، وتهمة واحدة بـ"توزيع الكيتامين" مما أدى إلى الوفاة أو إصابة جسدية خطيرة".
وتُواجه سانغا عقوبة تصل إلى 45 عاماً في السجن.

مواضيع ذات صلة
بالفيديو... باميلا الكيك تعترف: هذا الممثل السوريّ كسر يدي
lebanon 24
19/08/2025 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئاسة الذاتية لشمال وشرق سوريا: نريد "لامركزية" تعترف بهوية المكون الكردي
lebanon 24
19/08/2025 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
lebanon 24
19/08/2025 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
زوج إعلامية وملكة جمال متهم بسرقة 1.6 مليون دولار من مؤثر شهير.. هذا ما فعله (صور)
lebanon 24
19/08/2025 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:10 | 2025-08-19
08:32 | 2025-08-19
06:20 | 2025-08-19
04:40 | 2025-08-19
04:08 | 2025-08-19
03:23 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24