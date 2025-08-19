"ملكة الكيتامين" تعترف: تسبّبت بوفاة هذا الممثل الشهير



أقرت تاجرة المخدرات جاسفين سانغا، المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في وفاة بطل مسلسل "فريندز" ، بعدما كانت قد زودته بالجرعة القاتلة.

وأعلن الأميركي أنّ "سانغا أقرّت بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بـ"إدارة مكان يُستخدم لتعاطي المخدرات"، و3 تهم تتعلق بـ"توزيع الكيتامين"، وتهمة واحدة بـ"توزيع الكيتامين" مما أدى إلى الوفاة أو إصابة جسدية خطيرة".

وتُواجه سانغا عقوبة تصل إلى 45 عاماً في السجن.



