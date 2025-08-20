مخرج شهير "ينصب" على فنانات عربيات!

Advertisement

حذرت بمصر في بيان الفنانات العراقيات من شخص ينتحل صفة المخرج ، ويتصل ببعض الفنانات في ويطلب منهنّ الانضمام الى عمل فني جديد يواصل التحضير له حالياً، بهدف النصب على هؤلاء الفنانات.ونفت النقابة في بيانها علاقة محمد سامي بهذا الأمر جملة وتفصيلاً، وحذّرت من التعامل مع هذا الشخص، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده خلال الأيام المقبلة.وكان محمد سامي قد أعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني، حيث كتب عبر صفحته الرسمية في " " منشوراً بعنوان "وداعاً الدراما التلفزيونية". وأكد سامي في بيانه أن مسلسلَي " " و"إش إش"، اللذين عُرضا في الماضي هما آخر أعماله في التلفزيون، ليختتم بذلك رحلة فنية استمرت نحو 15 عاماً.(لها)