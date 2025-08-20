Advertisement

فنون ومشاهير

مخرج شهير "ينصب" على فنانات عربيات!

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1406823-638912804806985718.webp
Doc-P-1406823-638912804806985718.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت نقابة المهن التمثيلية بمصر في بيان الفنانات العراقيات من شخص ينتحل صفة المخرج محمد سامي، ويتصل ببعض الفنانات في الدول العربية ويطلب منهنّ الانضمام الى عمل فني جديد يواصل التحضير له حالياً، بهدف النصب على هؤلاء الفنانات.
Advertisement

ونفت النقابة في بيانها علاقة محمد سامي بهذا الأمر جملة وتفصيلاً، وحذّرت من التعامل مع هذا الشخص، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده خلال الأيام المقبلة.

وكان محمد سامي قد أعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني، حيث كتب عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" منشوراً بعنوان "وداعاً الدراما التلفزيونية". وأكد سامي في بيانه أن مسلسلَي "سيد الناس" و"إش إش"، اللذين عُرضا في رمضان الماضي هما آخر أعماله في التلفزيون، ليختتم بذلك رحلة فنية استمرت نحو 15 عاماً.(لها)
 
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها: "الحمدالله اني مخلفتش" (فيديو)
lebanon 24
20/08/2025 12:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
lebanon 24
20/08/2025 12:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مخرج محتمل لملف السلاح قبل جلسة الثلاثاء الحكومية لتجنب "دعسة ناقصة"
lebanon 24
20/08/2025 12:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات للتوصل الى مخرج لـ"حصرية السلاح بيد الدولة" قبل جلسة الثلاثاء الحكومية
lebanon 24
20/08/2025 12:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:11 | 2025-08-20
03:15 | 2025-08-20
02:27 | 2025-08-20
02:10 | 2025-08-20
01:47 | 2025-08-20
00:03 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24