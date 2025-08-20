Advertisement

فنون ومشاهير

ما حقيقة إحالة هذه الفنانة إلى المُحاكمة؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:34
انتشرت أخبار عن إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى المحكمة، بسبب إتّهامها بإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعيّ.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني أشرف فرحات محامي طلبة، أنّ "كلّ ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة".
 
 
وأضاف أنّ ما نُشر "ليس سوى "شائعات". (الامارات 24)
 
 
 
