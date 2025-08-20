29
فنون ومشاهير
فنان يمثل أمام المحكمة... ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
20-08-2025
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
مثل الفنان ليام أوج أوهانا عضو فرقة الراب
الأيرلندية
"نيكاب"، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في
لندن
، بسبب رفعه راية مؤيدة لـ"
حزب الله
".
وتجدر الإشارة إلى أنّ أوهانا لوّح براية "حزب الله" في تشرين الثاني 2024، خلال حفلٍ في لندن، فيما أوضحت الفرقة أنّ الراية
أُلقيت على المسرح ولم تكن مرفوعة بمبادرة منه.
ووصفت "نيكاب" القضية بأنها محاولة لإسكات أصواتها. (الشرق)
تابع
