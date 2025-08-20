فنان يمثل أمام المحكمة... ما علاقة "حزب الله"؟

مثل الفنان ليام أوج أوهانا عضو فرقة الراب "نيكاب"، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في ، بسبب رفعه راية مؤيدة لـ" ".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوهانا لوّح براية "حزب الله" في تشرين الثاني 2024، خلال حفلٍ في لندن، فيما أوضحت الفرقة أنّ الراية أُلقيت على المسرح ولم تكن مرفوعة بمبادرة منه.