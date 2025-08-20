29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إصابة ممثل ومخرج بمرض السرطان... أخذ 6 جرعات من العلاج
Lebanon 24
20-08-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد الممثل والمخرج المسرحيّ السوريّ
سامر عمران
، إلى منزله لأخذ فترة من الراحة، بعدما دخل إلى المستشفى، جراء تشخيص إصابته بمرض سرطان البنكرياس.
Advertisement
وبحسب معلومات صحافيّة، فإنّ عمران أخذ 6 جرعات كيماوية، في مستشفى في
دمشق
.
مواضيع ذات صلة
هل يساعد الجمع بين عقارين لعلاج السرطان في علاج مرض الزهايمر؟
Lebanon 24
هل يساعد الجمع بين عقارين لعلاج السرطان في علاج مرض الزهايمر؟
20/08/2025 19:08:11
20/08/2025 19:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن مرضه: كنت خاف من المـوت
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن مرضه: كنت خاف من المـوت
20/08/2025 19:08:11
20/08/2025 19:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة في علاج السرطان: صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية خلال أسابيع
Lebanon 24
ثورة في علاج السرطان: صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية خلال أسابيع
20/08/2025 19:08:11
20/08/2025 19:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل شهير يتحدّث عن مرضه الخطير: أفضل العيش وحيداً وعدم الزواج
Lebanon 24
ممثل شهير يتحدّث عن مرضه الخطير: أفضل العيش وحيداً وعدم الزواج
20/08/2025 19:08:11
20/08/2025 19:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
فنان يمثل أمام المحكمة... ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
فنان يمثل أمام المحكمة... ما علاقة "حزب الله"؟
08:37 | 2025-08-20
20/08/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا"... إليكم سبب وفاة "خيرو"
Lebanon 24
بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا"... إليكم سبب وفاة "خيرو"
07:36 | 2025-08-20
20/08/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إحالة هذه الفنانة إلى المُحاكمة؟
Lebanon 24
ما حقيقة إحالة هذه الفنانة إلى المُحاكمة؟
05:34 | 2025-08-20
20/08/2025 05:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تُقدر بنحو 5000 دولار.. نجمة عالمية تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها (فيديو)
Lebanon 24
تُقدر بنحو 5000 دولار.. نجمة عالمية تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها (فيديو)
04:11 | 2025-08-20
20/08/2025 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يحتضنها برومانسية.. فيديو لأحمد حلمي ومنى زكي ينتشر
Lebanon 24
كان يحتضنها برومانسية.. فيديو لأحمد حلمي ومنى زكي ينتشر
03:15 | 2025-08-20
20/08/2025 03:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
23:45 | 2025-08-19
19/08/2025 11:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
23:43 | 2025-08-19
19/08/2025 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:37 | 2025-08-20
فنان يمثل أمام المحكمة... ما علاقة "حزب الله"؟
07:36 | 2025-08-20
بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا"... إليكم سبب وفاة "خيرو"
05:34 | 2025-08-20
ما حقيقة إحالة هذه الفنانة إلى المُحاكمة؟
04:11 | 2025-08-20
تُقدر بنحو 5000 دولار.. نجمة عالمية تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها (فيديو)
03:15 | 2025-08-20
كان يحتضنها برومانسية.. فيديو لأحمد حلمي ومنى زكي ينتشر
02:44 | 2025-08-20
مخرج شهير "ينصب" على فنانات عربيات!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 19:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 19:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 19:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24