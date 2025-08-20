Advertisement

فنون ومشاهير

إصابة ممثل ومخرج بمرض السرطان... أخذ 6 جرعات من العلاج

Lebanon 24
20-08-2025
عاد الممثل والمخرج المسرحيّ السوريّ سامر عمران، إلى منزله لأخذ فترة من الراحة، بعدما دخل إلى المستشفى، جراء تشخيص إصابته بمرض سرطان البنكرياس.
وبحسب معلومات صحافيّة، فإنّ عمران أخذ 6 جرعات كيماوية، في مستشفى في دمشق.
 
 

 
