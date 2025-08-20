إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!

Advertisement

يستعد النجم اللبناني لطرح أحدث أغانيه مساء يوم الجمعة 22 آب بعنوان "صحاك الشوق". والأغنية من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة جمال، وتوزيع الفنان اللبناني حسام صعبي، ويرافقها كليب يروي قصة عاشق اجتاحه الشوق، بإخراج .ويأتي هذا الإصدار بعد نحو شهر على آخر أعمال فضل شاكر مع نجله محمد بعنوان "كيفك ع فراقي"، من كلمات سمر وألحان ، في استكمال للثنائية الرومانسية التي تجمع شاكر بجمانة جمال، والتي أعادت للأغنية العاطفية حضورها بين الجمهور، مؤكدة مكانة فضل شاكر كـ"ملك الأغاني الرومانسية". (فوشيا)