فنون ومشاهير
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
Lebanon 24
20-08-2025
|
15:47
A-
A+
يستعد النجم اللبناني
فضل شاكر
لطرح أحدث أغانيه مساء يوم الجمعة 22 آب بعنوان "صحاك الشوق". والأغنية من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة
اليمنية
جمانة
جمال، وتوزيع الفنان اللبناني حسام صعبي، ويرافقها كليب يروي قصة عاشق اجتاحه الشوق، بإخراج
فاطمة شحادة
.
ويأتي هذا الإصدار بعد نحو شهر على آخر أعمال فضل شاكر مع نجله محمد بعنوان "كيفك ع فراقي"، من كلمات سمر
هنيدي
وألحان
وائل الشرقاوي
، في استكمال للثنائية الرومانسية التي تجمع شاكر بجمانة جمال، والتي أعادت للأغنية العاطفية حضورها بين الجمهور، مؤكدة مكانة فضل شاكر كـ"ملك الأغاني الرومانسية". (فوشيا)
