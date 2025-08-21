Advertisement

فنون ومشاهير

بتهم التهديد والقدح والذم.. شكوى قضائية ضد هيفا وهبي إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1407240-638913647354764148.jpg
Doc-P-1407240-638913647354764148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت الفنانة هيفا وهبي بجدل كبير في الأيام الماضية وذلك بعدما ردّت بشكل حاد على تحليل قدّمته محللة لغة جسد هي الدكتورة ليلى شحرور
Advertisement
 
وبدأت الأزمة بينهما عندما علّقت شحرور على فيديو ظهرت فيه هيفا خلال إحدى الحفلات، مشيرة إلى أنها لفتت الأنظار بلغة جسدها، وطرحت تساؤلات حول قدرتها على فرض ما وصفته بـ"طاقتها الأنثوية"، هذا الرأي أثار تفاعلاً كبيراً لكن هيفا لم تتقبله، ونشرت منشورا عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام" هاجمت فيه شحرور بألفاظ اعتبرها كثيرون غير لائقة، مؤكدة أن الأخيرة لن تتمكن من الوصول إلى جزء من أنوثتها، ثم حذفته. 
 
وقالت شحرور في مقابلة مع "العاصمة " انها فوجئت بما فعلته هيفا، مشيرة إلى انها قامت بنشر فيديو علمي فهي طبيبة بعلم النفس الاجتماعي والاعلامي ، ومؤلفة لـ 12 كتابا عن لغة الجسد والتواصل وأمور متخصصة بالسلوكيات البشرية .
 
ولفتت الى أنها فوجئت كثيرا بالكلام النابي واللا أخلاقي وفيه هتك للعرض الذي وصفتها به هيفا، وأضافت: رد هيفا وكلامها عني خال من الرقي واللباقة الاجتماعية والاتيكيت ولم يكن يستحق الأمر هذا أبدا". 
 
وكشفت شحرور انها لجأت إلى القضاء وقامت برفع شكوى للنيابة العامة ضد هيفا تتضمن تهما كالتهديد والقدح والذم وأيضا هتك العرض، ولديها اثباتات أنه واضح جدا بوجود ذباب الكتروني موجه ضدها وسيتم اثباته من خلال المحامية الخاصة بها أمام القضاء .

ولفتت شحرور الى أنها تلقت تهديدات عبر الهاتف وانستغرام ، لكن هذا كله لن يستطيع الوقوف أمام القضاء، مؤكدة أن حديثها عن هيفا لم يكن نقدا سلبيا، لكن يمكن أنها رأت ذلك من خلال تعليقات بعض الأشخاص انها كبرت سنا وقد يكون ذلك استفزها ، لكنها لم تقم بأي شيئ تجاهها سوى الحديث بشكل علمي وأكاديمي، كما قالت .
 
 
مواضيع ذات صلة
مُفاجآت من هيفا وهبي للجمهور.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
21/08/2025 12:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التُقطت له صورة وهو عارٍ تمامًا.. رجل يكسب دعوى قضائية ضد غوغل إليكم التفاصيل
lebanon 24
21/08/2025 12:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفا وهبي تردّ بغضب على شائعة طالتها: "هيدا كذب وتشهير"
lebanon 24
21/08/2025 12:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرّة... إبنة هيفا وهبي تُعلّق على أخبار "محاولة إنهاء حياتها" إليكم ما قالته
lebanon 24
21/08/2025 12:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:16 | 2025-08-21
04:01 | 2025-08-21
03:39 | 2025-08-21
02:36 | 2025-08-21
01:52 | 2025-08-21
00:39 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24