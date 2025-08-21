Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير سيُصبح مأذونا بعد اعتزاله! (صورة)

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:36
قام الفنان المصري تامر حسني بنشر فيديو عبر خاصية "الستوريز" على حسابه في "فيسبوك" ظهر فيه وهو يشهد على عرض أحد معجبيه الزواج من حبيبته.
وأطل تامر في الفيديو وهو يقف بجوار شاب من معجبيه الذي يعرض الزواج على حبيبته، في مشهد رومانسي، ثم غنى للثنائي عازفاً على الغيتار.
 
 
 
 
ومازح تامر جمهوره، خلال تعليقه على الفيديو، معلناً عن مهنة جديدة يمكن أن يمارسها بعد اعتزاله الغناء، حيث قال: "أعتقد لما أبطّل أغني هشتغل مأذون".

