"ما وفيت": أنجيلا بشارة تثير الجدل بمنشور ومن ثم تحذفه.. هل قصدت وائل كفوري؟ (صورة)

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:09
آثارت أنجيلا بشارة الجدل، بعد منشور عبر حسابها على انستغرام، عبر خاصية الستوري، أتى بالتزامن مع إعلان وائل كفوري، زوجها السابق، أنه رزق بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود.
وعلقت أنجيلا بستوري عبر حسابها على "إنستغرام": "مبروك.. بس ملاحظة صغيرة، إنت وعم تغير فيا العالم.. تبقى تذكر العالم الأولى والتانية باللي وعدت فيه.. وما وفيت".


 
 
13:44 | 2025-08-21
11:17 | 2025-08-21
10:07 | 2025-08-21
08:53 | 2025-08-21
04:16 | 2025-08-21
04:01 | 2025-08-21
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24