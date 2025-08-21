28
"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟
Lebanon 24
21-08-2025
|
13:44
photos
ردّت الممثلة
التركية
فهرية أفجان وزوجها الممثل
بوراك أوزجيفيت
على الشائعات المتداولة بشأن وجود خلافات زوجيّة بينهما، ومزاعم العنف الأسريّ، وقالا في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، إنّ الأخبار "غير صحيحة".
وأضافا
أن تلك الادعاءات أساءت لهما ولأسرتهما، وأنهما سيلجآن إلى الطرق القانونية لمواجهة من يواصل نشر مثل هذه الشائعات.
