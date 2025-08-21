"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟

ردّت الممثلة فهرية أفجان وزوجها الممثل على الشائعات المتداولة بشأن وجود خلافات زوجيّة بينهما، ومزاعم العنف الأسريّ، وقالا في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، إنّ الأخبار "غير صحيحة".

