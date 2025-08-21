Advertisement

فنون ومشاهير

مشهد تمثيليّ أثار الجدل... رقصٌ داخل قاعة المحكمة!

Lebanon 24
21-08-2025
بعد تداول فيديو أثار جدلاً واسعاً، ظهرت فيه ممثلة ترقص أثناء تصوير مشهد فنيّ داخل قاعة المحكمة، تقدّم نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف ذكي باعتذار رسميّ إلى النائب العام، وأكّد له
إلتزام النقابة باحترام القضاء المصري وهيبته، وتعهدها باتّخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الممثلة ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية الفنان عمرو دياب داخل إحدى قاعات المحاكم، ما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. (الامارات 24)
