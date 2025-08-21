مشهد تمثيليّ أثار الجدل... رقصٌ داخل قاعة المحكمة!

بعد تداول فيديو أثار جدلاً واسعاً، ظهرت فيه ممثلة ترقص أثناء تصوير مشهد فنيّ داخل ، تقدّم نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف ذكي باعتذار رسميّ إلى ، وأكّد له

إلتزام النقابة باحترام المصري وهيبته، وتعهدها باتّخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.





وتجدر الإشارة إلى أنّ الممثلة ظهرت وهي ترقص على أغنية الفنان داخل إحدى قاعات المحاكم، ما أثار غضب مستخدمي . (الامارات 24)