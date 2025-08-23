Advertisement

فنون ومشاهير

بعمر يُناهز الـ 90.. سميرة توفيق تزور لبنان وهذا ما قامت به (صور)

Lebanon 24
23-08-2025 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1408021-638915348940120528.jpg
Doc-P-1408021-638915348940120528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت لينا رضوان إبنة شقيقة الفنانة سميرة توفيق صورا جديدة عبر حسابها الخاص على فيسبوك وثقت من خلالها زيارة توفيق إلى لبنان.
Advertisement

وتوفيق التي تقيم في الإمارات زارت مؤخرا لبنان وقصدت مزار القديسة رفقا في جربتا حيث صلت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وتبلغ توفيق من العمر 90 عاما، فهي من مواليد 25 كانون الأول 1935. 

وتعيش توفيق منذ سنوات في حي السعديات بأبو ظبي في الإمارات.

تميزت توفيق بالغناء البدوي وعرفت به على مدار مسيرتها الفنية. 

عملت مع عدد كبير من الملحنين منهم ملحم بركات وإلياس الرحباني ورفيق حبيقة وفيلمون وهبي. 

فيما يتعلق بالسينما شاركت سميرة في بطولة عدة أفلام خلال الستينيات والسبعينيات، منها أيام في لندن (1976) وحسناء البادية (1964) وعروس من دمشق (1973) وعتاب (1964).
 
مواضيع ذات صلة
قوة إسرائيلية توغلت لمئات الأمتار ليلا داخل الأراضي اللبنانية في ميس الجبل وهذا ما قامت به
lebanon 24
23/08/2025 09:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: ما قامت به إيران دفاع مشروع عن النفس
lebanon 24
23/08/2025 09:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
lebanon 24
23/08/2025 09:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة إسرائيلية مُعادية توغلت فجرا داخل أحياء ميس الجبل.. وهذا ما قامت به
lebanon 24
23/08/2025 09:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:52 | 2025-08-23
00:34 | 2025-08-23
23:42 | 2025-08-22
23:00 | 2025-08-22
15:41 | 2025-08-22
15:20 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24