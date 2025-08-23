Advertisement

فنون ومشاهير

"رح تطلعونا من تيابنا".. الشامي منزعج من جواز سفره

Lebanon 24
23-08-2025 | 23:00
شارك الفنان السوري الشامي متابعيه تفاصيل الصعوبات التي يواجهها خلال جولته الغنائية الصيفية في عدد من الدول، بسبب جواز السفر السوري الذي يحمله، موضحًا التحديات الكبيرة في الحصول على تأشيرات وأوراق الدخول.
في سلسلة منشورات على خاصية "الستوري" في منصة "إنستغرام"، كتب الشامي "عم اتنقل بين الدول العربية وكأنو جواز السفر السوري مرعب… شو في يا جماعة هاد vvvip وهيك؟ الله يعين الشعب السوري، أحسن شي، رح تطلعونا من تيابنا".

وأضاف في منشور لاحق ساخراً "قال جولة عالمية قال!"، وأضاف "أقسم بالله ما عم أوصل البلد وأعمل فيها الحفلة غير ما تطلع عيوني، لأجيب فيزا وأوراق إلي وللفريق اللي معي. بس يشوفو جواز سوري، بتشتغل الوشوشات والغلاظات".

وأشار الشامي إلى أنه يحمل جواز سفر دولة أخرى غير سوريا لكنه يفضل السفر بجوازه الأصلي، قائلاً "تطمنوا معي، جواز ثاني، بس أنا تبع قوميّات وانتماء وسوريتي هويتي… وما بتربى".

 
