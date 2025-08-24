28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصور.. رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها كريم
Lebanon 24
24-08-2025
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الإعلامية
اللبنانية
رابعة الزيات
بخطوبة نجلها "كريم"، في أجواء عائلية مفعمة بالفرح جمعت الأهل والأصدقاء المقربين.
Advertisement
وحرصت
الزيات
على مشاركة متابعيها هذه اللحظات المميزة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث نشرت صورًا عفوية للعروسين نالت إعجاب الجمهور.
وعلّقت
رابعة
على الصور، قائلة: "الحب يجمع بين قلبين.. مبروك الخطوبة وعقبال الفرحة الكبيرة ماما".
مواضيع ذات صلة
رابعة الزيات بإطلالة لافتة برفقة ابنها علي.. والشبه بينهما يثير الإعجاب (صورة)
Lebanon 24
رابعة الزيات بإطلالة لافتة برفقة ابنها علي.. والشبه بينهما يثير الإعجاب (صورة)
25/08/2025 00:10:43
25/08/2025 00:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
25/08/2025 00:10:43
25/08/2025 00:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: إعلامية معروفة تحتفل بحنة ابنتها
Lebanon 24
بالصور: إعلامية معروفة تحتفل بحنة ابنتها
25/08/2025 00:10:43
25/08/2025 00:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى في أجواء عائلية بسيطة.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى في أجواء عائلية بسيطة.. شاهدوا الصور
25/08/2025 00:10:43
25/08/2025 00:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
صور
تابع
قد يعجبك أيضاً
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
Lebanon 24
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
16:36 | 2025-08-24
24/08/2025 04:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
16:07 | 2025-08-24
24/08/2025 04:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صحة أنغام.. هذه آخر التطورات
Lebanon 24
عن صحة أنغام.. هذه آخر التطورات
15:46 | 2025-08-24
24/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
Lebanon 24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
15:23 | 2025-08-24
24/08/2025 03:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
Lebanon 24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
15:19 | 2025-08-24
24/08/2025 03:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:36 | 2025-08-24
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
16:07 | 2025-08-24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
15:46 | 2025-08-24
عن صحة أنغام.. هذه آخر التطورات
15:23 | 2025-08-24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
15:19 | 2025-08-24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
15:02 | 2025-08-24
بتهمة التشهير.. توقيف صانع محتوى عربي شهير
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24