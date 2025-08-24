Advertisement

فنون ومشاهير

بالصور.. رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها كريم

Lebanon 24
24-08-2025 | 13:30
Doc-P-1408481-638916643865290329.png
Doc-P-1408481-638916643865290329.png photos 0
احتفلت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات بخطوبة نجلها "كريم"، في أجواء عائلية مفعمة بالفرح جمعت الأهل والأصدقاء المقربين.
وحرصت الزيات على مشاركة متابعيها هذه اللحظات المميزة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث نشرت صورًا عفوية للعروسين نالت إعجاب الجمهور.

وعلّقت رابعة على الصور، قائلة: "الحب يجمع بين قلبين.. مبروك الخطوبة وعقبال الفرحة الكبيرة ماما".
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة نجلها كريم
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة نجلها كريم
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة نجلها كريم



16:36 | 2025-08-24
16:07 | 2025-08-24
15:46 | 2025-08-24
15:23 | 2025-08-24
15:19 | 2025-08-24
15:02 | 2025-08-24
