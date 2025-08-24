بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء

Advertisement

حددت بالقاهرة يوم 6 أيلول موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة المنتِجة والمذيعة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، على خلفية اتهامات بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تُستخدم في تصنيع المخدرات، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.وقالت تقارير قضائية إن قرار الإحالة إلى جاء بعد تحقيقات موسعة للنيابة العامة، ونسبت إلى المتهمين تأسيس وإدارة منظمة إجرامية تتولى جلب مكونات التخليق وترويج المواد المخدرة محليًا. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن المضبوطات شملت كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام، مع الإشارة إلى أن القضية أخذت بعدًا جماهيريًا واسعًا منذ بداياتها.وتشير تغطيات إعلامية إلى أن السلطات كانت قد أعلنت—ضمن سرد التحقيقات—عن تحريز أسلحة وذخائر، فيما أفادت تقارير أخرى بضبط نحو 750 كغ من مواد مخدرة ومواد داخلة في تصنيعها، وذلك في سياق حملات المداهمة المرتبطة بالقضية. وتبقى تفاصيل الكميات ونوعياتها خاضعة لما يَثبُت أمام المحكمة.اليوم السابعومن المنتظر أن تنظر الدائرة المختصة في الملف ابتداءً من الجلسة المحددة، على أن تُستكمل الإجراءات وفق ما يُعرض من أوراق ومستندات وأدلة فنية ورقمية. وكانت قد مدّدت الحبس الاحتياطي لبعض المتهمين خلال الشهور الماضية إلى حين تمام الإحالة.