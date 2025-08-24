Advertisement

فنون ومشاهير

بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء

Lebanon 24
24-08-2025 | 16:36
حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة يوم 6 أيلول موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة المنتِجة والمذيعة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، على خلفية اتهامات بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تُستخدم في تصنيع المخدرات، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. 
وقالت تقارير قضائية إن قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات جاء بعد تحقيقات موسعة للنيابة العامة، ونسبت إلى المتهمين تأسيس وإدارة منظمة إجرامية تتولى جلب مكونات التخليق وترويج المواد المخدرة محليًا. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن المضبوطات شملت كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام، مع الإشارة إلى أن القضية أخذت بعدًا جماهيريًا واسعًا منذ بداياتها. 

وتشير تغطيات إعلامية إلى أن السلطات كانت قد أعلنت—ضمن سرد التحقيقات—عن تحريز أسلحة وذخائر، فيما أفادت تقارير أخرى بضبط نحو 750 كغ من مواد مخدرة ومواد داخلة في تصنيعها، وذلك في سياق حملات المداهمة المرتبطة بالقضية. وتبقى تفاصيل الكميات ونوعياتها خاضعة لما يَثبُت أمام المحكمة. 
اليوم السابع

ومن المنتظر أن تنظر الدائرة المختصة في محكمة جنايات القاهرة الملف ابتداءً من الجلسة المحددة، على أن تُستكمل الإجراءات وفق ما يُعرض من أوراق ومستندات وأدلة فنية ورقمية. وكانت النيابة قد مدّدت الحبس الاحتياطي لبعض المتهمين خلال الشهور الماضية إلى حين تمام الإحالة.
