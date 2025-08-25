31
فنون ومشاهير
خبر حزين.. وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ و"صدمة" في الوسط الفني لرحيله (صورة)
Lebanon 24
25-08-2025
|
02:58
A-
A+
توفي المخرج
المصري عمرو
سامي
عبد النبي
فجر اليوم الإثنين.
وأعلن الخبر صديقه الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع "
فيسبوك
"، في منشور مليء بالحزن والأسى قائلاً: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، عمرو
سامي عبد
النبي توفى إلى رحمة الله.. كده يا عمرو؟".
وأضاف إدريس متأثراً: "كان لسه فيه حكايات كتير متكلمناش فيها.. عشرين سنة من عمري عدوّا بسرعة كده.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويصبر قلب والدتك وأحبابك، حبايبك كتير أوي يا عمرو.. ومن كتر الوجع مش لاقي كلام"، مختتماً بالدعاء له بالرحمة والصبر لأسرته وأصدقائه.
وقد حرص عدد كبير من زملاء وأصدقاء الراحل على نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم الكبيرة لرحيله المفاجئ، ومؤكدين على مكانته الإنسانية والمهنية بينهم.
هذا وكشفت الطالبة
نهاد
أشرف، تلميذة المخرج الراحل عن ظروف مرضه وأسباب وفاته، حيث أكدت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، نبأ وفاته بعد صراع مع المرض.
وكتبت منشورا مؤثراً قالت فيه إنها ترفض تصديق خبر الوفاة، وأشارت إلى أنه كان يعاني من آثار جلطة سببت له شللاً ومضاعفات صحية، إلا أنها أكدت على عزيمته القوية التي دفعته للعودة إلى العمل والإشراف على مشاريع طلابه خلال الفصل الدراسي الحالي، مما منحهم الأمل في تعافيه.
